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Giovedì sotto pioggia e temporali

17 settembre 2026 | 07:00
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di Redazione

Redazione

Giovedì sotto pioggia e temporali

Dalle prime ore della notte precipitazioni fino a forti e temporali anche localmente persistenti e di forte intensità specie sul Centro-Levante. Attenuazione dei fenomeni in serata: così la previsione di Arpal

VENTI: in prevalenza meridionali fino a moderati.

MARE: mosso

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: alta probabilità di temporali forti, pioggia

TEMPERATURE: minime e massime in calo

UMIDITÀ: su valori alti