Temi del giorno:
previsioni arpal
Giovedì sotto pioggia e temporali
17 settembre 2026 | 07:00
Dalle prime ore della notte precipitazioni fino a forti e temporali anche localmente persistenti e di forte intensità specie sul Centro-Levante. Attenuazione dei fenomeni in serata: così la previsione di Arpal
VENTI: in prevalenza meridionali fino a moderati.
MARE: mosso
SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: alta probabilità di temporali forti, pioggia
TEMPERATURE: minime e massime in calo
UMIDITÀ: su valori alti