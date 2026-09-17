Expo Fontanabuona: il Parco dell’Aveto promuove lo sviluppo sostenibile

Il Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità del Parco dell’Aveto sta portando avanti un progetto finanziato da Regione Liguria per la realizzazione di azioni di informazione e sensibilizzazione delle istituzioni locali e della società civile sugli obiettivi della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Il Ceas del Parco dell’Aveto sarà presente con uno stand condiviso con i propri Comuni alla manifestazione “Expo Val Fontanabuona e Valli del Tigullio” a Calvari, in Comune di San Colombano Certenoli.

In particolare il personale del CEAS sarà presente: venerdì 18 settembre dalle ore 10.00 alle ore 19.00, sabato 19 settembre dalle ore 13.00 alle ore 19.00, domenica 20 settembre dalle ore 16.00 alle ore 22.30.

Per informare e sensibilizzare la cittadinanza sugli obiettivi per lo sviluppo sostenibile ai visitatori dello stand verranno distribuiti dépliant e volantini fatti realizzare dal Ceas sui diversi progetti di educazione ambientale ed altro materiale sui temi dell’Agenda 2030.

Questa iniziativa è parte delle azioni di informazione e animazione territoriale per l’attuazione e la territorializzazione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile finanziate dalla Regione Liguria.