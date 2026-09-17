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A cura de "Le Arti si incontrano"

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Attualità
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Expo Fontanabuona: allestita la mostra “Artisti in Villa”

17 settembre 2026 | 10:04
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Expo Fontanabuona: allestita la mostra &#8220;Artisti in Villa&#8221;

Da MariaRosa Razeto per il Club “Le arti si incontrano

IlL Club “Le arti si incontrano” sarà presente a Expo Val Fontanabuona 2026 con una mostra d’arte contemporanea ” Artisti in Villa”.

Quarantadue “Artisti in Biblioteca” provenienienti da svariate località, non solo del Tigullio e del nostro entroterra, esporranno nella prestigiosa Villa del Lascito Cuneo (compresa la pittrice e socia onoraria del nostro club Gianna Pratesi).

La mostra sarà visitabile il 18/19/20 settembre nei seguenti orari: 10,30 / 12,30 – 16,00 /19,30

Inoltre nel contesto fieristico avremo uno stand promozionale, dove visitatori potranno ammirare un “campionario” di svariate forme d’arte, gli stessi saranno inoltre coinvolti in “la simbologia del colore”.

A nome del Club ” Le arti si incontrano” e di tutti i nostri artisti un ringraziamento al Sindaco Claudio Solari e all’amministrazione tutta, un grazie alla Direttrice del Lascito Cuneo Prof. Vaccarezza e a tutte le sue collaboratrici .