Expo Fontanabuona: allestita la mostra “Artisti in Villa”

IlL Club “Le arti si incontrano” sarà presente a Expo Val Fontanabuona 2026 con una mostra d’arte contemporanea ” Artisti in Villa”.

Quarantadue “Artisti in Biblioteca” provenienienti da svariate località, non solo del Tigullio e del nostro entroterra, esporranno nella prestigiosa Villa del Lascito Cuneo (compresa la pittrice e socia onoraria del nostro club Gianna Pratesi).

La mostra sarà visitabile il 18/19/20 settembre nei seguenti orari: 10,30 / 12,30 – 16,00 /19,30

Inoltre nel contesto fieristico avremo uno stand promozionale, dove visitatori potranno ammirare un “campionario” di svariate forme d’arte, gli stessi saranno inoltre coinvolti in “la simbologia del colore”.