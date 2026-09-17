Chiavari: elezioni e futuro della colmata; bocche cucite

La campagna elettorale a Chiavari, in vista del rinnovo di sindaco e Consiglio comunale, è in corso da tempo. Negli ultimi mesi è sensibilmente diminuita la voce, attraverso comunicati stampa, dell’opposizione consiliare; con battaglie come quella del tribunale basata su una frase di Andrea Delmastro. E’ invece aumentata la presenza dell’ex sindaco Roberto Levaggi, del consigliere regionale ed ex vicesindaco Sandro Garibaldi e del consigliere comunale ed ex assessore Nicola Levaggi. Davide Grillo, presidente di “Impegno Comune”, persona molto determinata, è sempre puntuale nell’esporre le sue critiche all’amministrazione comunale, presenta la prima lista a scendere in campo, certamente con una campagna programmata e incisiva.