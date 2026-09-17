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Chiavari: elezioni e futuro della colmata; bocche cucite
La campagna elettorale a Chiavari, in vista del rinnovo di sindaco e Consiglio comunale, è in corso da tempo. Negli ultimi mesi è sensibilmente diminuita la voce, attraverso comunicati stampa, dell’opposizione consiliare; con battaglie come quella del tribunale basata su una frase di Andrea Delmastro. E’ invece aumentata la presenza dell’ex sindaco Roberto Levaggi, del consigliere regionale ed ex vicesindaco Sandro Garibaldi e del consigliere comunale ed ex assessore Nicola Levaggi. Davide Grillo, presidente di “Impegno Comune”, persona molto determinata, è sempre puntuale nell’esporre le sue critiche all’amministrazione comunale, presenta la prima lista a scendere in campo, certamente con una campagna programmata e incisiva.
Nella maggioranza la campagna elettorale sembra lavorare su due fronti. Quello delle tante costose manifestazioni che non hanno però la forza di attirate ospiti nazionali, accontentandosi di quelli del circondario. Altro fronte quello dei lavori pubblici che incidono invece favorevolmente; compresa la pedonalizzazione di piazza Matteotti che ha suscitato critiche (come in tali casi avviene in qualsiasi Comune), ma ottenuto anche vasti consensi.
I temi della campagna saranno molti: il litorale, il Cantero, il depuratore, l’utilizzo dell’ex tribunale, la diga Perfigli, scuole, viabilità con il prolungamento di viale Kasman. Alcuni sono annosi problemi. Nessuno, soppresso il tribunale, chiederà lo spostamento del carcere dal centro; né un utilizzo comunale della caserma di Caperana.
I futuri candidati dovranno anche esprimersi chiaramente su un tema basilare per il futuro commerciale e turistico per la città: l’utilizzo dell’area di colmata nel caso venga cancellata definitivamente l’ipotesi depuratore. Ci sono state solo dichiarazioni di Davide Grillo e Silvia Garibaldi. Ma occorre fare chiarezza a quali attività affidare le concessioni: se legate al mare come la balneazione o la nautica oppure ad attività imprenditoriali che possono trovare collocazione altrove e non sul fronte mare. L’ex sindaco Vittorio Agostino aveva proposto un piano di massima che può essere un punto di partenza per ragionare nel merito (immagine).(m.m.)