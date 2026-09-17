Chiavari: Centro per le famiglie Tigullio, una nuova sede

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Il Centro per le Famiglie Tigullio si trasferisce nella nuova sede di viale Enrico Millo 16, a Chiavari, al piano terra. Un nuovo spazio accessibile, pensato per accogliere bambini, genitori e famiglie e dare continuità alle attività, agli incontri e ai servizi promossi sul territorio.

I nuovi locali saranno inaugurati giovedì 24 settembre, a partire dalle ore 16.30, con un pomeriggio aperto a tutti per conoscere gli spazi e festeggiare insieme l’avvio di questa nuova fase.

Ad accompagnare l’inaugurazione, dalle 17 alle 18, sarà “Lupus in fabula”, spettacolo di letture e canzoni a cura di Dario Apicella, narratore, attore e animatore culturale. Un viaggio tra fiabe, storie, musica e fantasia dedicato a grandi e piccoli.

«Con la nuova sede il Centro per le Famiglie trova uno spazio ancora più riconoscibile e accogliente, nel quale rafforzare il lavoro portato avanti sul territorio – dichiara Michela Canepa, vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali del Comune di Chiavari –. Un luogo che si integra con le tante attività già realizzate e con i nuovi progetti dedicati a bambini, ragazzi e genitori, come “Strade in gioco”, con l’obiettivo di creare occasioni di incontro, sostegno e condivisione e rendere sempre più concreta la presenza dei servizi per le famiglie nella vita della città».