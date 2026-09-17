Chiavari/ “Amt dimentica gli utenti diretti a San Terenziano”

Tra le tante osservazioni relative ai disagi derivati dai tagli alle corse Amt ne pubblichiamo una che riguarda Chiavari e interessa diversi cittadini.

“Situazione relativa ai nuovi orari Amt nel Tigullio Centrale, perché credo possa riguardare il diritto alla mobilità degli utenti che utilizzano il trasporto pubblico per recarsi al lavoro.

Con i nuovi orari invernali Amt è stata eliminata la linea 801 Chiavari FS lato mare – S. Terenziano, che utilizzavo regolarmente per recarmi al lavoro.

Mi riferisco in particolare alla corsa mattutina che partiva da Chiavari FS lato mare alle 8:06, percorreva il tratto verso S. Terenziano passando dalla zona di Sampierdicanne/Rostio e mi permetteva di arrivare a destinazione per le 8:30.

La criticità non è soltanto la soppressione della 801, ma soprattutto il fatto che non sia stata mantenuta una corsa alternativa da Chiavari verso S. Terenziano nella fascia oraria necessaria a chi inizia a lavorare alle 8:30. Chi non dispone di mezzi propri si trova quindi costretto a farsela a piedi oppure a prendere un autobus molte ore prima.

Nella zona percorsa ci sono infatti negozi , attività commerciali e uffici privati (es hi-Lex , Freddy s.p.a ecc..) non è un tragitto di sole abitazioni private, per intenderci.

Ho verificato anche il nuovo orario della 810, che continua a collegare Chiavari FS lato mare con S. Terenziano, ma presenta proprio in questa fascia un vuoto significativo: la corsa parte da Chiavari FS lato mare alle 6:48 e arriva a S. Terenziano alle 7:25, mentre la corsa successiva parte alle 9:30 e non raggiunge S. Terenziano. La successiva corsa che raggiunge nuovamente S. Terenziano è nel pomeriggio.

Mi chiedo quindi se, nell’ambito della riorganizzazione del servizio, non sarebbe stato possibile reintegrare la 801 con orari ridotti o modificare l’orario della 810, o eventualmente di un’altra linea, in modo da mantenere almeno un collegamento verso S. Terenziano nella fascia mattutina utilizzata dai lavoratori che devono iniziare alle 8:30. La corsa della 801 era inoltre utilizzata anche da persone che arrivavano a Chiavari con altre coincidenze, ad esempio da treni o dal bus 715 dalla fermata di Rupinaro.

Capisco le difficoltà economiche e la necessità di razionalizzare il servizio. Tuttavia, se fosse necessario ridurre il numero delle corse, mi chiedo se non sarebbe più opportuno valutare eventualmente una riduzione dei collegamenti nei giorni festivi o al sabato, anziché eliminare una corsa feriale mattutina utilizzata anche da lavoratori.

Menziono anche che il 713, per chi inizia a lavorare alle 9 sempre in quella zona, non è spesso un’alternativa praticabile, in quanto è frequentemente stracolmo e soggetto a ritardi, anche a causa del percorso molto lungo che effettua. La 801 era infatti utile sia per chi entra alle 8:30 e chi alle 9:00.

La 801 era peraltro una linea che ho sempre trovato molto efficiente: gli autobus erano puntuali, il personale gentile e il servizio era utile per chi doveva raggiungere il lavoro. È vero che alcune volte viaggiavano poche persone, ma non era una linea utilizzata esclusivamente per il trasporto occasionale: c’erano anche lavoratori che facevano affidamento su quella corsa.

Inoltre, non so quanto le eventuali rilevazioni basate sulle obliterazioni possano rappresentare realmente l’utilizzo della corsa: chi è in possesso di un abbonamento può infatti salire regolarmente sul bus senza effettuare una timbratura a ogni viaggio, pur utilizzando effettivamente il servizio. Il numero di timbrature potrebbe quindi non corrispondere al numero reale di passeggeri trasportati.

Sono attualmente abbonata Amt, ma, venendo meno la possibilità di utilizzare regolarmente il servizio per il tragitto casa-lavoro, non ritengo abbia senso rinnovare l’abbonamento. Mi dispiace arrivare a questa decisione, perché finora ho utilizzato e apprezzato il servizio, ma un abbonamento ha senso se posso effettivamente contare sul trasporto pubblico per i miei spostamenti quotidiani.

Vorrei quindi chiedervi se potete portare all’attenzione di Amt e delle istituzioni questa situazione, chiedendo se sia possibile ripristinare un collegamento verso S. Terenziano nella fascia mattutina.

Al momento questa è la mia singola segnalazione, ma, considerata anche la presenza dello sportello Assoutenti a Chiavari, vorrei chiedervi se sia possibile essere indirizzata ad altri utenti che utilizzavano la 801 e che si trovano nella stessa situazione, così da poter eventualmente raccogliere più segnalazioni e far presente che non si tratta di un’esigenza individuale.

Credo sia importante che, nella razionalizzazione del servizio, non si tenga conto soltanto del numero di passeggeri rilevati su una singola corsa, ma anche della funzione che quella corsa svolgeva per garantire la mobilità quotidiana dei lavoratori dell’entroterra.