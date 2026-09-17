Case di Comunità: successo dell’open day di Area 3 Ats Liguria

Genova, 17 settembre 2026 – Grande partecipazione e una risposta molto positiva da parte dei cittadini per l’open day promosso oggi da Area 3 ATS Liguria in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente 2026. L’iniziativa, dedicata al tema “Cure sicure per le malattie non trasmissibili”, ha coinvolto le Case della Comunità di Fiumara, Assarotti e Bolzaneto e l’Ambulatorio Mobile Asl3 a Recco, con consulenze specialistiche, attività di prevenzione, informazione e orientamento. La significativa affluenza ha confermato l’interesse dei cittadini verso la prevenzione e la sicurezza delle cure e il valore di occasioni di incontro diretto con i professionisti sanitari. Importante anche la partecipazione delle associazioni del territorio. Alla Casa della Comunità di Fiumara è stata presente l’Associazione Ligure per la Lotta contro il Diabete (Aslidia), mentre alle Case della Comunità di Assarotti e Bolzaneto ha partecipato la Confederazione “Centri Liguri per la Tutela dei diritti del Malato M. Chighine”. La loro presenza ha contribuito a rafforzare il dialogo con i cittadini e le attività di informazione, ascolto e sensibilizzazione.

«La grande partecipazione di oggi conferma quanto siano importanti per i cittadini le occasioni di prevenzione, informazione e confronto con i professionisti della salute. La presenza delle associazioni ha inoltre rafforzato il valore della giornata, dimostrando l’importanza di fare rete tra servizi sanitari, territorio e comunità» – sottolinea il Dott. Ivan Alessandro Mazzoleni, Direttore di Area 3 ATS Liguria.

Nel corso della giornata sono state effettuate consulenze di diabetologia, cardiologia e pneumologia, spirometrie gratuite e attività di informazione e consulenza sulla salute mentale. Area 3 ATS Liguria ringrazia i professionisti sanitari, le associazioni, gli operatori e tutti i cittadini che hanno contribuito con la loro partecipazione al successo dell’iniziativa.