Camogli: piano regolatore, riunione pubblica dell’opposizione

L’opposizione consiliare camogliese (gli ex sindaci Italo Mannucci, Giuseppe Maggioni e Marta Puppo) ha convocato un’assemblea pubblica per sabato 19 settembre alle 10 presso la bocciofila “Corzetto”. Illustreranno ai cittadini, cosa che non ha fatto la giunta, la pratica urbanistica relativa a piazza del teatro (piazza Matteotti) che l’amministrazione comunale intende approvare nel Consiglio comunale convocato per martedì 22 settembre alle 17.