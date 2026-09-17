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Nuova eliminazione di posteggi in zona teatro|
Camogli: piano regolatore, riunione pubblica dell’opposizione
L’opposizione consiliare camogliese (gli ex sindaci Italo Mannucci, Giuseppe Maggioni e Marta Puppo) ha convocato un’assemblea pubblica per sabato 19 settembre alle 10 presso la bocciofila “Corzetto”. Illustreranno ai cittadini, cosa che non ha fatto la giunta, la pratica urbanistica relativa a piazza del teatro (piazza Matteotti) che l’amministrazione comunale intende approvare nel Consiglio comunale convocato per martedì 22 settembre alle 17.
L’utilizzo del vecchio magazzino merci delle Ferrovie dello Stato per realizzarvi la sede della Croce Verde, che era stato previsto, di fatto resta solo un’ipotesi. Ma non è stato assolutamente cancellato il progetto di costruirla in un nuovo edificio a due piani, con garage interrato e relativa rampa di accesso, che sottrarrebbero importanti posti auto.
Piazza del teatro verrebbe pedonalizzata, come era scritto nel progetto che prevedeva però anche posteggi pubblici interrati. I posti auto per compensare la grave perdita di quelli sottratti in zona teatro verrebbe compensata con nuovi posti in zona piscina, nella spalliera verde di via Bettolo e nel solito vialetto dei cipressi.
Altro punto che verrà illustrato: la richiesta da parte della proprietà dei due edifici dell’ex ospedale di eliminare i vincoli sanitario e alberghiero. Quale contropartita chiederà il Comune?