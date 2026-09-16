Università: a Scienze Infermieristiche si amplia l’offerta formativa

L’Università di Genova amplia per l’anno accademico 2026/2027 la propria offerta formativa nell’area delle scienze infermieristiche con tre lauree magistrali, pensate per sviluppare competenze avanzate in ambiti professionali differenti. Accanto al percorso in Scienze Infermieristiche e Ostetriche – Profilo Infermieristico, orientato in particolare a management, organizzazione dei servizi, ricerca, formazione, qualità e sicurezza delle cure, l’offerta comprende due percorsi specialistici dedicati rispettivamente alle cure primarie e all’infermieristica di famiglia e di comunità e alle cure neonatali e pediatriche. Tre ambiti che intercettano alcune delle trasformazioni più significative dell’assistenza sanitaria: il rafforzamento delle cure territoriali, la gestione della cronicità e della fragilità, lo sviluppo di competenze clinico-assistenziali specialistiche e la crescente importanza della ricerca e dell’innovazione nei modelli assistenziali.

I tre corsi sono biennali e prevedono una forte componente professionalizzante, con 15 CFU di stage per ciascun anno, oltre ad attività di laboratorio o simulazione.

Per l’a.a. 2026/2027 sono disponibili complessivamente 80 posti: 40 per Scienze Infermieristiche e Ostetriche – Profilo Infermieristico, 20 per Cure Primarie e Infermieristica di Famiglia e di Comunità e 20 per Cure Neonatali e Pediatriche.

Le candidature sono aperte fino alle ore 12 del 22 settembre 2026; la prova di ammissione è prevista il 5 ottobre. È possibile indicare nella domanda più di uno dei tre corsi, in ordine di preferenza.

Un approfondimento sulle caratteristiche e sulle differenze tra i tre percorsi è disponibile al link: https://life.unige.it/scienze-infermieristiche-2026