Turismo: la Liguria porta a Parigi “Outdoor 365”, esperienze da vivere in ogni stagione

Dalla costa alle Alpi, dai sentieri dell’entroterra alle falesie di Finale Ligure, la Liguria si presenta a IFTM Top Resa attraverso la sua offerta outdoor, con esperienze da vivere in ogni stagione. Regione Liguria è presente a Parigi con un proprio stand realizzato congiuntamente con il Comune di Genova e dedicato alla promozione del territorio e delle sue eccellenze turistiche.

Proprio alla proposta outdoor regionale è stata dedicata oggi la conferenza tenuta da Regione Liguria e Comune di Genova all’interno dell’area ENIT/Italia. Agli operatori francesi sono state presentate alcune delle principali esperienze legate alla natura e all’attività all’aria aperta, dal trekking al cicloturismo, dalla mountain bike all’arrampicata, fino a kayak, vela e snorkeling.

“Il tema scelto quest’anno da IFTM Top Resa, il valore del viaggio, si lega perfettamente al lavoro che stiamo portando avanti in Liguria. Il turismo nella nostra regione genera 5,9 miliardi di euro di valore aggiunto e rappresenta oltre l’11% dell’economia regionale: numeri che raccontano quanto questo settore sia strategico e quanto sia importante continuare a creare valore diffuso sui territori – dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi –. Con Liguria Outdoor 365 vogliamo presentare proprio questo modello: una regione che può essere vissuta dodici mesi l’anno, dove in uno spazio molto concentrato si passa dal mare alla montagna e dove attività come trekking, cicloturismo, mountain bike, arrampicata e sport acquatici diventano esperienze capaci di far scoprire anche borghi ed entroterra. Essere a Parigi significa portare questa proposta direttamente davanti agli operatori francesi e internazionali, lavorando sul trade per trasformare la promozione in prodotti turistici concreti e occasioni di viaggio. Il nostro obiettivo è ampliare sempre di più il racconto della Liguria: accanto alle località costiere più conosciute, vogliamo far scoprire una destinazione completa, sostenibile e capace di offrire esperienze diverse in ogni stagione”.

