‘Santa’: fosso Mortero, il sindaco replica all’opposizione

Da Comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure

La replica del sindaco Guglielmo Caversazio al comunicato stampa del gruppo consigliare “VIva Santa” con oggetto Fosso Mortero.

“Dopo aver quantificato in 2,6 milioni di euro l’intervento di messa in sicurezza del Fosso Mortero, ci saremmo aspettati che la minoranza scegliesse la via di un silenzio tanto pudico quanto prudente anziché liquidare questo drammatico capitolo di vita amministrativa – aperto dalla Giunta precedente di cui i consiglieri Cozzio, Marchesini e Costa facevano parte – come una mera questione tecnica.

Nel loro stesso comunicato si legge che l’area presentava condizioni di franosità. La domanda è quindi semplice: se l’area era franosa perché l’intervento fu comunque autorizzato e presentato come strategico? Quali valutazioni furono svolte sulla stabilità del terreno? Quali controlli furono effettivamente eseguiti?

Sono domande alle quali non si risponde richiamando genericamente l’esistenza di pareri e autorizzazioni. L’esistenza di un procedimento amministrativo non rende intoccabili le scelte politiche che lo hanno promosso, indirizzato e accompagnato. Né consente di scaricare sugli uffici, sulla Commissione per il paesaggio o sulla Soprintendenza la responsabilità politica per decisioni assunte dagli organi di governo della città.

Anche l’acquisto di un’ulteriore porzione di terreno privato, finalizzato ad ampliare l’area interessata dai lavori, non può essere liquidato come un passaggio tecnico privo di responsabilità politica. Nel 2019, dai banchi della minoranza, avevamo già segnalato le criticità dell’operazione. La discussione consiliare è registrata: sono rimaste a verbale le rassicurazioni sulla convenienza dell’intervento e sull’efficacia dei controlli.

Oggi, a distanza di anni, quelle rassicurazioni devono essere confrontate con i fatti. E quando i fatti sono così pesanti, non servono né slogan né arrampicate sugli specchi: saranno i documenti e le decisioni assunte dagli amministratori dell’epoca a consentire ai cittadini di giudicare.”