‘Santa’: allerta arancione, scuole chiuse

L’emanazione dell’allerta da parte di Arpal per la giornata di domani (allerta gialla e poi arancione sul centro levante) comporta, previa ordinanza sindacale, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine grado su tutto il territorio comunale.

Inoltre è prevista: la chiusura del centro diurno, della biblioteca comunale e del centro di aggregazione giovanile; la sospensione di tutte le manifestazioni sportive nonché degli spettacoli su area pubblica, in locali pubblici o aperti al pubblico; la chiusura delle strutture cimiteriali e dei parchi e giardini comunali aventi sede nel territorio comunale di Santa Margherita Ligure; la chiusura della biglietteria AMT e degli Uffici dello IAT siti in Piazza V. Veneto; la chiusura del “diurno” (bagni pubblici) di Via Solimano; la sospensione di ogni fiera e mercato sul territorio comunale; la chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali aventi sede nel territorio di Santa Margherita Ligure; la chiusura dell’impianto di Minigolf di Corso Rainusso; il divieto di sosta con rimozione forzata, per ogni categoria di veicoli in Via XXV Aprile dal civico 26A fino all’intersezione con Largo Giusti.

Si ricorda che ai sensi del regolamento per la gestione dei rifiuti, in caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse o allerta meteo gialla od arancione, l’esposizione dei rifiuti dovrà essere effettuata solo se strettamente necessario; in caso di allerta rossa è vietata e sanzionata.

L’amministrazione comunale raccomanda di attenersi con scrupolo alle misure di autoprotezione indicate a questo link (https://tinyurl.com/3d2wny7x) e di rispettare le norme minime comportamentali: non occupare locali al piano strada o sottostanti il piano stradale; non sostare su passerelle e ponti o nei pressi di argini dei torrenti; predisporre paratie a protezione dei locali a piano strada, chiudere le porte di cantine e seminterrati e salvaguardare i beni mobili collocati in locali allagabili; limitare gli spostamenti, in particolare con veicoli privati, a quelli strettamente necessari; prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, dalle radio e dalla tv; verificare, ove presenti, gli aggiornamenti sui pannelli luminosi; consultare il sito del centro Funzionale della Protezione Civile, della regione Liguria (https://allertaliguria.regione.liguria.it/); sospendere i mercati rionali di merce varie.

Durante l’Allerta Arancione sarà altresì riunito, presso la sede municipale, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), attivo per tutto il perdurare dello stato di allerta arancione, al fine di assicurare la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione. Per comunicare con la Polizia Locale: 0185 205450.