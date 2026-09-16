Recco: “inconveniente tecnico”, treni inaffidabili con ritardi di oltre 90′

Un “inconveniente tecnico alla linea” a Recco, questa mattina alla 6.20. Detta così sembra nulla. Sulla linea Genova-La Spezia invece, la circolazione ferroviaria è rimasta rallentata per ore con cancellazioni e ritardi che si sono ripercossi, ad effetto domino, sulla già ridotta linea per Milano con ritardi che hanno raggiunto, da Recco a Milano sull’Intercity 662 Livorno-Milano, oltre 90 minuti di ritardo. In certi casi con conseguenze gravissime per appuntamenti medici e di lavoro saltati. Ferrovie Italiane dovrebbero prevenire, non riparare guasti.