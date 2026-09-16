Rapallo: “Sperimentazione rifiuti finita; comunicate i risultati”

Da Andrea Carannante, capogruppo Libera Rapallo – Unione Popolare

È terminata il 15 settembre la sperimentazione introdotta dal Comune di Rapallo con l’ordinanza n. 28 del 9 giugno 2026, che per tutta l’estate ha imposto alle utenze domestiche il conferimento dei rifiuti nei contenitori stradali nella fascia oraria compresa tra le 19.00 e le 9.00.

Adesso arriva il momento delle risposte.

Per questo abbiamo presentato un’interrogazione al Sindaco e all’Assessore competente per sapere, innanzitutto, quali risultati abbia prodotto concretamente questa sperimentazione.

Perché se si decide di modificare le modalità e gli orari di conferimento dei rifiuti, soprattutto durante la stagione estiva, non basta emanare un’ordinanza e aspettare che passino tre mesi.

Una sperimentazione dovrebbe servire a verificare se una determinata scelta funziona oppure no.

E allora vogliamo sapere: ha funzionato?

Ha migliorato la raccolta? Ha ridotto i conferimenti fuori orario? Ha migliorato l’igiene delle postazioni? Ha prodotto benefici sul decoro urbano?

Oppure, al contrario, ha creato ulteriori problemi?

E soprattutto: quali dati sono stati raccolti dal Comune per poterlo stabilire?

La domanda non è secondaria, perché proprio nei mesi estivi Rapallo ha dovuto fare i conti con numerose criticità nella gestione dell’igiene urbana, tra rifiuti, pulizia delle postazioni e decoro cittadino.

La stessa Amministrazione, durante l’emergenza estiva, è arrivata a convocare i vertici del gestore del servizio per chiedere un cronoprogramma e interventi concreti.

A questo punto ci chiediamo quale sia il bilancio della sperimentazione.

Se ha funzionato, vogliamo sapere perché e sulla base di quali dati si intende riproporla.

Se non ha funzionato, vogliamo sapere perché è stata introdotta e quali correzioni intende fare l’Amministrazione.

E vogliamo anche sapere quante sanzioni sono state effettivamente comminate a chi ha violato l’ordinanza e, soprattutto, in che modo il gestore abbia ottemperato alle richieste avanzate dal Comune.

Perché a Rapallo troppo spesso si annunciano sperimentazioni, provvedimenti, piani e iniziative che sembrano nascere con grande entusiasmo e poi, una volta terminata la fase di attenzione, finiscono semplicemente nel nulla.

Noi non siamo interessati agli annunci. Siamo interessati ai risultati.

Una sperimentazione non può essere una decisione presa a caso, mantenuta per qualche mese e poi dimenticata.

Deve avere un punto di partenza, degli obiettivi, dati verificabili e, alla fine, una valutazione: ha funzionato oppure no?

È esattamente quello che chiediamo con questa interrogazione.

Perché se l’Amministrazione non è in grado di dire quali risultati abbia prodotto una propria sperimentazione, allora il problema non è soltanto l’orario di conferimento dei rifiuti.