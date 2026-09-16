Rapallo: orchestra del Carlo Felice in concerto a sant’Anna

Giovedì 17 settembre, alle ore 21.00, presso la parrocchia di sant’Anna in Rapallo, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova propone “Solo Mozart”, due Sinfonie di W.A. Mozart, la n. 33 in Si bemolle maggiore (K 319) e la n. 40 in Sol minore (K 550), direttore il M° Simone Ori. L’ingresso è libero, i biglietti vengono distribuiti gratuitamente all’ingresso. Il ringraziamento doveroso al Comune di Rapallo che costantemente agevola e favorisce proposte culturali come questa e alla Fondazione Teatro Carlo Felice – Liguria Musica che non solo propone ogni anno presso il Teatro Carlo Felice un programma straordinario, ma si impegna anche in queste visite sul territorio che sono un dono prezioso.