Rapallo: omaggio ad Alberto Cupido a 50 anni dal debutto

Nato a Portofino nel 1947, Alberto Cupido ha costruito in mezzo secolo di carriera un percorso artistico che lo ha portato sui palcoscenici più prestigiosi del mondo: dal Teatro alla Scala di Milano — dove debuttò nel 1984 come Edgardo in Lucia di Lammermoor — all’Arena di Verona, dalla Staatsoper di Vienna alla Deutsche Oper di Berlino, dalla Royal Opera House di Londra al Teatro dell’Opera di Roma, dove tornò con regolarità per oltre vent’anni. Voce solare e squillante, erede della grande tradizione del “tenore all’italiana” al pari di Beniamino Gigli, Giuseppe Di Stefano e Jaume Aragall, Cupido ha affrontato in carriera un repertorio amplissimo, spaziando da Puccini a Verdi, da Donizetti a Giordano. Fra i tanti ruoli che lo hanno consacrato, oltre a Pinkerton ed Edgardo, va ricordato in particolare quello di Mario Cavaradossi in Tosca, portato in scena dal 1989 al 2003 nei principali teatri internazionali.

La serata rapallese sarà l’occasione per il pubblico di rendere omaggio al grande tenore ligure e di ascoltare ancora una volta dal vivo quella vocalità che lo ha reso celebre in tutto il mondo. A rendere la serata ancora più preziosa sarà la presenza dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal Maestro Giuseppe Acquaviva, che eseguirà pagine sinfoniche e arie d’opera interpretate dal mezzosoprano Elena Belfiore e dal soprano Ksenia Bomarsi. La serata è presentata da Danilo Boaretto, autore del libro “Alberto Cupido, la solarità di una voce”, di prossima pubblicazione.