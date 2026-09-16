Monterosso: 590 mila euro per la difesa del suolo

In questi giorni è stata sottoscritta la convenzione di avvalimento tra il Comune di Monterosso al Mare e il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Liguria, rappresentato dall’assessore regionale alla Difesa del suolo Giacomo Raul Giampedrone, al fine di realizzare un intervento di riduzione del rischio idrogeologico sul Torrente Balanello.

Si tratta di un investimento da 590 mila euro che consente di avviare le attività necessarie all’avvio del cantiere. La copertura finanziaria dell’intero intervento è assicurata dalle risorse assegnate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) al Commissario di Governo nell’ambito della programmazione 2025 per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

L’opera prevede la sistemazione di un tratto dell’alveo e delle sponde del corso d’acqua a monte della confluenza nel Canale Pastanelli, il principale corso d’acqua che attraversa l’abitato di Monterosso al Mare. La confluenza si trova infatti immediatamente a monte dell’area urbanizzata, rendendo particolarmente importante la riduzione delle condizioni di vulnerabilità del tratto a monte.

Il torrente Balanello, così come gli altri colatori che compongono il bacino idrografico, aveva subito pesanti danneggiamenti durante il catastrofico evento alluvionale del novembre 2011. A distanza di anni permangono alcune fragilità idrogeologiche residue che l’intervento intende affrontare attraverso il consolidamento di alcuni tratti dell’alveo e delle sponde. L’obiettivo è prevenire, in occasione di precipitazioni intense, nuovi fenomeni franosi che potrebbero determinare un incremento del carico solido trasportato dal torrente verso il tratto tombinato che attraversa l’area urbanizzata, contribuendo così a migliorare le condizioni di sicurezza del territorio.

La convenzione disciplina il rapporto tra il Commissario di Governo e il Comune di Monterosso al Mare, individuato quale Ente avvalso. Il Comune svolgerà, in nome e per conto del Commissario, le attività tecniche e amministrative necessarie all’attuazione dell’opera, comprese le procedure per l’affidamento degli incarichi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, l’eventuale acquisizione delle aree, la procedura di gara per l’affidamento dei lavori e la gestione della fase di esecuzione. La titolarità dell’intervento e del procedimento amministrativo resta in capo al Commissario di Governo. L’intervento dispone già di una progettazione esecutiva, approvata in linea tecnica dal Comune, che dovrà essere aggiornata e attualizzata prima di procedere alle successive fasi di affidamento.

Per completare il sistema di mitigazione del rischio è in corso di definizione il progetto di un canale scolmatore delle portate di piena, destinato a intervenire sulla gestione delle portate in occasione degli eventi meteorologici più intensi.

Sull’intervento di difesa del suolo è intervenuto l’assessore Giacomo Raul Giampedrone: “Abbiamo l’obiettivo concreto di lavorare insieme all’amministrazione comunale per ridurre drasticamente il rischio idraulico dell’abitato di Monterosso. L’intervento sul Balanello, oggetto di avvalimento fra struttura commissariale e amministrazione, si inserisce in una programmazione complessiva che vede una sinergia totale tra Ministero dell’Ambiente, Regione Liguria e Comune di Monterosso per l’obiettivo finale che tutti insieme ci siamo prefissati e che vogliamo assolutamente raggiungere. Per fare questo, oltre all’intervento di cui sopra e ad alcune opere già realizzate totalmente finanziate dal Comune di Monterosso, abbiamo voluto come Regione Liguria investire diverse centinaia di migliaia di euro per supportare l’amministrazione comunale nell’ ulteriore progettualità che andrà a completare il quadro esigenziale delle necessità di mitigazione del rischio di quel territorio”.

Il Sindaco di Monterosso al Mare Francesco Sassarini ha fatto il punto di tutte le operazioni in corso di attuazione e che verranno realizzate in futuro: “L’intervento di riduzione del rischio idrogeologico del Torrente Balanello, oggetto della convenzione di avvalimento sottoscritta rientra nell’ambito di una più ampia collaborazione tra Regione Liguria e Comune di Monterosso al Mare volta alla messa in sicurezza idrogeologica del bacino del Torrente Pastanelli-Morione. Oltre al finanziamento di euro 590.000,00 per il Torrente Balanello, Regione Liguria ha recentemente finanziato con circa 362.000,00 euro la progettazione di fattibilità tecnico economica di un’opera molto più ampia di mitigazione del rischio idraulico a difesa del centro storico di Monterosso al Mare con l’obiettivo di risolvere definitivamente le criticità idrogeologiche che hanno causato nel recente passato profonde ferite al nostro territorio che ancora non sono state rimarginate. Il Comune di Monterosso al Mare, oltre al cofinanziamento di 186.000,00 della citata progettazione, ha interamente finanziato il primo tassello delle opere di messa in sicurezza e cioè la costruzione della galleria di servizio e la vasca di colmata nell’alveo del Pastanelli il cui Progetto di Fattibilità Tecnico Economica sarà consegnato dai tecnici incaricati nei prossimi giorni. Ringrazio Regione Liguria e l’assessore Giampedrone per il sostegno”