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Attualità
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Moneglia: sabato 19 alle ore 21:15, concerto della Felice Romani

16 settembre 2026 | 11:38
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Moneglia: sabato 19 alle ore 21:15, concerto della Felice Romani

Dalla Pro Loco di Moneglia

Prossimi appuntamenti monegliesi. Iniziamo Venerdì 18 settembre con l’attività “Puliamo il Mondo” a cura di Legambiente e LabTer Tigullio; proseguiamo poi sabato 19 settembre con la presentazione del libro “Una prof al rischiatutto” alle ore 17:30 nella Sala del Consiglio Comunale.
Sempre sabato 19 settembre, alle ore 21:15 Concerto della Felice Romani in Oratorio Disciplinanti (su prenotazione/a pagamento).
Ricordiamo infine per gli amanti della fotografia, il corso gratuito in Sala Bonacina che inizierà il 22 settembre (per info ed iscrizioni vedere locandina allegata).

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