Lavagna: “Rinnovo triennale Torre del Borgo, non siamo d’accordo”

Il gruppo consiliare Lavagna Bene Comune, rappresentato dai consiglieri Alessio Chiappe e Massimo Amicone, esprime la sua contrarietà in merito al rinnovo triennale del protocollo d’intesa tra l’amministrazione comunale e l’attività “Bar Divino Caffè” della società Next Solution per la concessione di una porzione dei giardini della Torre del Borgo. Sulla vicenda il gruppo aveva già presentato una formale interrogazione in Consiglio Comunale. Dalle risposte ricevute in Consiglio e dall’analisi degli atti, la scelta della Giunta Mangiante appare arbitraria e poco funzionale alla tutela dell’interesse pubblico con alcune lacune anche rispetto alla piena trasparenza dell’iter:

* Poca trasparenza e pubblicità. Come già evidenziato nell’interrogazione, il bando per la manifestazione di interesse è stato pubblicato, contrariamente alle consuetudini, solo all’albo pretorio con scarsa visibilità sul sito internet del Comune. L’intera procedura è stata gestita nel periodo estivo dello scorso anno, limitando fortemente di fatto la visibilità dell’atto;

* Mancato coinvolgimento del mondo associativo. Sarebbe stato opportuno e doveroso coinvolgere e consultare preventivamente le associazioni culturali cittadine, verificando il loro eventuale interesse a ottenere la concessione dell’area per valorizzarla con attività sociali e culturali;

* Durata ingiustificata del rinnovo. Il Comune ha concesso un’estensione di ben tre anni, nonostante lo stesso imprenditore, nella sua legittima proposta di prosecuzione del rapporto, non avesse richiesto un periodo così lungo;

* Occasione persa per la sicurezza e la tutela dell’interesse pubblico. Il reale interesse pubblico è stato sacrificato. Il titolare dell’attività aveva infatti proposto alla Giunta di creare un’uscita di sicurezza sfruttando il collegamento del bar con l’esterno, rendendo così i giardini idonei a ospitare manifestazioni ed eventi. La Giunta ha ignorato la proposta, limitandosi a richiedere una semplice manutenzione ordinaria;

* Mancanza di iniziativa autonoma. La delibera per la manifestazione di interesse è stata approvata solo dopo aver ricevuto l’impulso dell’imprenditore privato, a dimostrazione di come l’ente pubblico si sia limitato a rincorrere le richieste esterne anziché programmare agire secondo le proprie priorità.