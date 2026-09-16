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Lavagna: “Rinnovo triennale Torre del Borgo, non siamo d’accordo”
Da Alessio Chiappe e Massimo Amicone, Gruppo Consiliare “Lavagna Bene Comune”
Il gruppo consiliare Lavagna Bene Comune, rappresentato dai consiglieri Alessio Chiappe e Massimo Amicone, esprime la sua contrarietà in merito al rinnovo triennale del protocollo d’intesa tra l’amministrazione comunale e l’attività “Bar Divino Caffè” della società Next Solution per la concessione di una porzione dei giardini della Torre del Borgo.
Sulla vicenda il gruppo aveva già presentato una formale interrogazione in Consiglio Comunale. Dalle risposte ricevute in Consiglio e dall’analisi degli atti, la scelta della Giunta Mangiante appare arbitraria e poco funzionale alla tutela dell’interesse pubblico con alcune lacune anche rispetto alla piena trasparenza dell’iter:
* Poca trasparenza e pubblicità. Come già evidenziato nell’interrogazione, il bando per la manifestazione di interesse è stato pubblicato, contrariamente alle consuetudini, solo all’albo pretorio con scarsa visibilità sul sito internet del Comune. L’intera procedura è stata gestita nel periodo estivo dello scorso anno, limitando fortemente di fatto la visibilità dell’atto;
* Mancato coinvolgimento del mondo associativo. Sarebbe stato opportuno e doveroso coinvolgere e consultare preventivamente le associazioni culturali cittadine, verificando il loro eventuale interesse a ottenere la concessione dell’area per valorizzarla con attività sociali e culturali;
* Durata ingiustificata del rinnovo. Il Comune ha concesso un’estensione di ben tre anni, nonostante lo stesso imprenditore, nella sua legittima proposta di prosecuzione del rapporto, non avesse richiesto un periodo così lungo;
* Occasione persa per la sicurezza e la tutela dell’interesse pubblico. Il reale interesse pubblico è stato sacrificato. Il titolare dell’attività aveva infatti proposto alla Giunta di creare un’uscita di sicurezza sfruttando il collegamento del bar con l’esterno, rendendo così i giardini idonei a ospitare manifestazioni ed eventi. La Giunta ha ignorato la proposta, limitandosi a richiedere una semplice manutenzione ordinaria;
* Mancanza di iniziativa autonoma. La delibera per la manifestazione di interesse è stata approvata solo dopo aver ricevuto l’impulso dell’imprenditore privato, a dimostrazione di come l’ente pubblico si sia limitato a rincorrere le richieste esterne anziché programmare agire secondo le proprie priorità.
Le dichiarazioni del Sindaco Mangiante sul “restituire alla comunità un luogo ricco di storia” appaiono pertanto paradossali. I giardini della Torre sono da decenni un’area aperta e fruibile: l’attuale provvedimento in realtà ne sottrae una parte a favore di un privato, evidenziando l’incapacità del Comune (ormai prossimo all’uscita dal dissesto finanziario) di gestirlo in autonomia.
A questo si aggiunge l’incoerenza sulla cura della Torre del Borgo – il monumento più antico del centro storico – rimasta inagibile e colpita da pesanti deterioramenti e infiltrazioni dovuti a sette anni di totale immobilismo dell’amministrazione, che hanno messo a rischio anche la collezione d’arte custodita all’interno.
“Perseguire l’interesse pubblico e limpidezza nei procedimenti decisionali devono essere un faro per un’amministrazione e devono guidarne le azioni di governo senza tentennamenti”, dichiarano Alessio Chiappe e Massimo Amicone. “Questo chiedono e meritano i cittadini di Lavagna”.