Logo

Temi del giorno:

territorio
Celebrazioni
Feste
maltempo
golfo paradiso prca

carriera

|
Sport
/

Calcio, esperienza al Golfo Paradiso: ufficiale Samuele Fossati

16 settembre 2026 | 10:44
Share0
di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Calcio, esperienza al Golfo Paradiso: ufficiale Samuele Fossati

Nel corso del suo percorso ha maturato esperienza tra Eccellenza e Promozione, vestendo le maglie di Sampierdarenese, Little Club James, Celle Varazze F.B.C. e, nella scorsa stagione, Superba Calcio 2017.

Dal Golfo Paradiso PRCA

Il Golfo Paradiso PRCA è lieto di annunciare l’acquisto di Samuele Fossati, difensore classe 2004, per la stagione 2026/27.

Cresciuto nel settore giovanile della Genova Calcio, nel corso del suo percorso ha maturato esperienza tra Eccellenza e Promozione, vestendo le maglie di Sampierdarenese, Little Club James, Celle Varazze F.B.C. e, nella scorsa stagione, Superba Calcio 2017.

Difensore giovane ma già con diverse esperienze alle spalle, Fossati arriva al Golfo con voglia, determinazione e disponibilità, pronto a mettere le proprie qualità al servizio della squadra.

La società dà il più caloroso benvenuto a Samuele, con l’augurio di vivere una stagione ricca di soddisfazioni con i colori del Golfo.