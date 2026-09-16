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Calcio, esperienza al Golfo Paradiso: ufficiale Samuele Fossati
Nel corso del suo percorso ha maturato esperienza tra Eccellenza e Promozione, vestendo le maglie di Sampierdarenese, Little Club James, Celle Varazze F.B.C. e, nella scorsa stagione, Superba Calcio 2017.
Dal Golfo Paradiso PRCA
Il Golfo Paradiso PRCA è lieto di annunciare l’acquisto di Samuele Fossati, difensore classe 2004, per la stagione 2026/27.
Cresciuto nel settore giovanile della Genova Calcio, nel corso del suo percorso ha maturato esperienza tra Eccellenza e Promozione, vestendo le maglie di Sampierdarenese, Little Club James, Celle Varazze F.B.C. e, nella scorsa stagione, Superba Calcio 2017.
Difensore giovane ma già con diverse esperienze alle spalle, Fossati arriva al Golfo con voglia, determinazione e disponibilità, pronto a mettere le proprie qualità al servizio della squadra.
La società dà il più caloroso benvenuto a Samuele, con l’augurio di vivere una stagione ricca di soddisfazioni con i colori del Golfo.