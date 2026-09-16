Calcio, dal Girona al Tigullio: alla Lavagnese sbarca Max Harris

Freschezza, talento e una storia di determinazione che attraversa l’Oceano: la U.D.S. Lavagnese 1919 è lieta di annunciare l’ingaggio di Max Harris.

Segnalato al nostro D.S. Andrea Croci da un’accademia genovese, Max ha svolto un periodo di prova superandolo a pieni voti: con velocità, visione di gioco e un piede preciso ed elegante, ha convinto Mister Scotto, lo staff e la società a concederli la chance di mettere in mostra il suo talento.