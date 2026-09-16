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Calcio, dal Girona al Tigullio: alla Lavagnese sbarca Max Harris
Freschezza, talento e una storia di determinazione che attraversa l’Oceano: la U.D.S. Lavagnese 1919 è lieta di annunciare l’ingaggio di Max Harris.
Nato il 28 maggio 2008 a Girona, in Spagna, da genitori statunitensi, Max scopre precoce l’amore per il pallone a soli 4 anni proprio nella cantera del Girona, in Catalogna, club nella Segunda División del campionato spagnolo, mettendosi in luce come uno dei giovani più promettenti del panorama giovanile. La sua crescita prosegue nel Gironés Sàbat , categoria Preferente, il corrispettivo di una Juniores nazionale italiana, dove affronta realtà di livello assoluto come Barcellona ed Espanyol, mettendo subito in mostra doti di grande duttilità e spirito di sacrificio.
Dopo aver superato lo stop legato al periodo Covid grazie al sostegno incrollabile della famiglia, a 15 anni Max si trasferisce negli Stati Uniti, in Oregon. Qui firma stagioni da protagonista assoluto:
Due campionati scolastici vinti e l’incoronazione a “Giocatore dell’Anno” Vittoria del campionato di categoria con l’Oregon Premier FC ECNL.
A marzo di quest’anno, la dolorosa perdita del padre, lo spinge a cercare nuove sfide internazionali per arricchire il proprio bagaglio tecnico e umano.
Segnalato al nostro D.S. Andrea Croci da un’accademia genovese, Max ha svolto un periodo di prova superandolo a pieni voti: con velocità, visione di gioco e un piede preciso ed elegante, ha convinto Mister Scotto, lo staff e la società a concederli la chance di mettere in mostra il suo talento.
Nonostante la sua duttilità, Mister Scotto ha scelto di posizionarlo come mezzala, sfruttando la sua qualità palla al piede sia in fase di impostazione sia come finalizzatore negli ultimi 20 metri.
Tutta la U.D.S. Lavagnese 1919 augura a Max un campionato ricco di soddisfazioni e grandi successi in maglia bianconera!