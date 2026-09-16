Asl 4: allerta meteo, i servizi attivi e quelli sospesi

L’Unità di Crisi in staff alla Direzione della Asl4 si è consultata e ha disposto l’attuazione delle misure previste dal Piano Interno correlato alla gestione dell’Allerta Meteo (PIAM – reperibile sul sito internet aziendale e sul Portale del Dipendente ASL 4, Procedura_Allerta_Meteo.pdf) sulla base del bollettino meteo fornito da Arpale della conseguente dichiarazione emanata dal Settore della Protezione Civile della Regione Liguria sul territorio del Tigullio (zona di allertamento C) e delle aree interne (zona di allertamento E) per tutta la sua durata nel giorno di giovedì 17 settembre 2026 dello stato di allerta arancione per temporali e piogge diffuse.

È stata disposta inoltre – in aggiunta a quanto previsto dai piani di protezione civile comunali – l’attuazione delle seguenti misure da parte dei competenti uffici/servizi aziendali per l’intera durata dell’allerta stessa: chiusura della sede Asl di corso Dante, 163 a Chiavari; chiusura dell’Ambulatorio veterinario Via Parma a Chiavari; chiusura del Magazzino economale Via du Cantu a San Salvatore di Cogorno; sospensione delle attività di cantieri edili esterni nelle aree aziendali; chiusura del Polo Didattico c/o Villaggio del Ragazzo – San Salvatore di Cogorno e relativa sospensione dello svolgimento delle attività didattiche e formative e di tutti gli eventi/inaugurazioni; valutazione della sospensione di dimissioni dall’Ospedale da parte del Direttore Sanitario e dalla RSA da parte del Direttore Sociosanitario; valutazione dell’eventuale permanenza in servizio fuori turno degli Operatori in caso di impossibilità a garantire il cambio da parte del Responsabile delle Professioni sanitarie.

Sarà garantita la distribuzione dei farmaci presso tutte le sedi di Chiavari, Sestri Levante, Rapallo e Lavagna, fatti salvi impedimenti alla viabilità. Rimangono regolarmente attivi e aperti al pubblico tutti i Poli Ospedalieri e Sociosanitari (Rapallo, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante). Tutte le persone (in particolare fragili, molto anziane e/o malati cronici) che non si sentissero di uscire per recarsi alla Asl per visite ed esami possono telefonare al numero del centralino 0185/329111 che prenderà nota (nome, cognome, contatto telefonico, giorno, sede e tipologia della prestazione) per la loro riprogrammazione. Tutte le attività sospese o comunque non usufruite in caso di impossibilità al raggiungimento di specifici punti di erogazione dei servizi, saranno tempestivamente riprogrammate dai rispettivi Responsabili dei Servizi, dandone specifica informazione a ciascun utente al termine dell’allerta. Si invita ciascuno, in ogni caso, ad adottare i comportamenti di autoprotezione previsti dal bollettino meteo ARPAL e dai Piani Comunali di Emergenza. In caso di necessità, sarà garantito costantemente il contatto attraverso il centralino aziendale (0185/329111) e la mail infoallerta@asl4.liguria.it, attiva per la durata dell’allerta meteo.