Allerta arancione: giovedì dalle 6 fino alla 14

L’avvicinamento di un’area depressionaria dall’Atlantico ha attivato un flusso umido meridionale sul Mar Ligure rendendo l’atmosfera instabile, oggi in un contesto di bassa probabilità di forti temporali su tutta la regione. Sono quindi possibili temporali localmente di forte intensità soprattutto sul centro della regione, con eventuali allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii.

Dalla tarda sera l’approssimarsi della perturbazione vera e propria aumenterà ulteriormente le condizioni di instabilità: dalla notte avremo precipitazioni anche a carattere di temporale forte, organizzato e persistente nel centro levante della regione e relativo entroterra.