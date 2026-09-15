Zoagli: prossima tappa (venerdì 18) di “Puliamo il mondo”

Santa Margherita e Portofino

Rapallo e Zoagli

Lavagna e Cogorno

Chiavari, Carasco e Leivi

Da Circolo Legambiente Cantiere Verde

Tanti appuntamenti nel Tigullio per la campagna nazionale della Legambiente “Puliamo il Mondo” 2026 nella cornice dell’iniziativa internazionale Clean Up the World.

18/9 – Zoagli Pulizia della spiaggia e del territorio. Gli alunni della scuola collaboreranno con gli accompagnatori nella ricerca di piccoli rifiuti urbani e lungo le passeggiate a mare e spiagge dei dintorni.

20/9 – Sestri Levante Pulizia del Sentiero di Punta Manara nell’ambito dell’inaugurazione del rinnovato bivacco affidato in gestione all’associazione per la carità. Ritrovo ore 8,45 presso Palazzo Fascie, C.so Colombo, 50 con escursione da vico del Bottone e pulizia del sentiero, arrivo al bivacco e inaugurazione con saluti istituzionali e piccolo rinfresco.

25/9 e 2/10 – Lavagna Pulizia della spiaggia in collaborazione con gli alunni delle scuole medie Don Gnocchi con attività di animazione organizzata dal Circolo Legambiente Cantiere Verde.

8/11 – Santa Margherita Pulizia della spiaggia di ghiaia. Ritrovo 9,20 presso la spiaggia, fronte Lido Hotel Palace, strada provinciale 227 di Portofino; 9,45 formazione delle squadre e avvio delle attività; 11,45 differenziazione, pesatura e fine della raccolta; 12 premiazione a sorteggio; 12,15 distribuzione gadget e merenda per tutti i partecipanti.