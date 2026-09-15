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Vasquez decide all’88’, il Genoa supera il Sudtirol 1-0 e passa il turno in Coppa Italia
Successo maturato nel finale dopo una gara combattuta: decisivo un colpo di testa del difensore, poi il legno colpito da Traorè nel recupero.
È Vasquez a decidere Genoa-Sudtirol. All’88’, con un colpo di testa, il difensore firma l’1-0 che permette al Genoa di superare il turno di Coppa Italia al termine di una gara combattuta e rimasta in equilibrio fino alle battute finali.
Il primo tempo si apre con il Genoa pericoloso al 15’: Baldanzi calcia verso la porta, ma Burnete devia la conclusione in calcio d’angolo. Il Sudtirol risponde 2 minuti più tardi con Drameh, che trova la parata di Plizzari. È ancora l’ex Roma a cercare la rete, ma la sua conclusione viene nuovamente respinta sulla traiettoria da un giocatore del Sudtirol. Nel finale della prima frazione Amorim prova a sbloccare il risultato, ma anche in questo caso la palla termina in corner.
Il Sudtirol parte meglio nella ripresa e al 47’ crea un’occasione con Davi, fermato dalla parata di Stolz. Al 52’ Wiafe calcia fuori, mentre 2 minuti più tardi gli ospiti tornano a rendersi pericolosi con Burnete: Otoa interviene con lo stinco e manda il pallone in calcio d’angolo.
Il Genoa prova a riprendere il controllo della gara. Al 69’ Colombo impegna Plizzari, mentre al 72’ Meichtry cerca la conclusione verso l’angolo. La partita resta aperta e all’86’ Stolz compie un intervento importante su Bjarkason, mantenendo il risultato sullo 0-0.
Passano appena 2 minuti e arriva l’episodio decisivo. Vasquez trova il tempo giusto e con un preciso colpo di testa porta il Genoa sull’1-0 all’88’, indirizzando definitivamente la qualificazione.
Nel recupero il Sudtirol ha ancora l’opportunità di pareggiare: Traorè colpisce il palo nell’ultima occasione della partita. Il Genoa conserva il vantaggio e conquista così il passaggio del turno in Coppa Italia. Da domani l’attenzione torna sul campionato, con la sfida del Tardini di domenica alle 15.