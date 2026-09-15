Si accendono i riflettori su “ChiavarInCosplay 2026”

Da Ufficio stampa Comic Festival Community

Mancano ormai pochi giorni a ChiavarInCosplay 2026, il festival che trasforma Chiavari nella Hollywood del Cosplay e fa di quest’arte la propria leva creativa principale. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre, la cittadina accoglierà tre giornate a ingresso gratuito dedicate anzitutto al cosplay, ma dove troveranno posto anche musica, fumetto, illustrazione, cinema, videogiochi, giochi e cultura pop.

«La nostra città è pronta ad accendere i riflettori su una tre giorni straordinaria dedicata interamente alla cultura pop. Chiavari vanta radici culturali profonde e un legame storico unico con l’arte del racconto per immagini; oggi quella stessa passione si rinnova, vestendosi di colori, creatività e linguaggio contemporaneo. Il ChiavarInCosplay è un evento profondamente trasversale, pensato per unire tutte le generazioni: un luogo dove i bambini sognano ad occhi aperti e gli adulti riscoprono la meraviglia del gioco e dell’immaginazione», spiega Silvia Stanig, assessore alla Cultura del Comune di Chiavari. ​«Ma il cosplay non vivrà solo sul palco: è tutta Chiavari che si mette in cosplay! ​La città intera diventa un grande set a cielo aperto, trasformandosi per un weekend nella vera e propria Hollywood del cosplay. Un’opportunità in cui il tessuto economico locale — dai commercianti ai ristoratori, dalle attività ricettive ai pubblici esercizi — diventa protagonista attivo di un’accoglienza viva e dinamica. Vogliamo che da questo fine settimana emerga un’immagine di Chiavari meravigliosa, accogliente e proiettata al futuro, capace di farsi conoscere e apprezzare ben oltre i confini della nostra regione. Vi aspettiamo nel cuore di Chiavari dal 25 al 27 settembre per vivere insieme una festa di comunità, arte e meraviglia».

Il claim dell’edizione, “Be your style”, non è soltanto un invito a scegliere il proprio look: è un manifesto di libertà espressiva. A ChiavarInCosplay ogni partecipante può essere protagonista, dare forma al proprio personaggio e provare il piacere di raccontarsi attraverso ciò che indossa. Il simbolo più riconoscibile di ChiavarInCosplay è il suo Red Carpet, una passerella lunga un chilometro che attraversa il cuore della città e collega idealmente le molte aree del Festival. Ispirato all’immaginario degli Oscar hollywoodiani, il tappeto rosso non è riservato alle star: è lo spazio nel quale cosplayer, fan, famiglie e curiosi possono vivere l’emozione di una sfilata, trasformandosi per alcuni momenti in pane per i flash dei fotografi. Il richiamo a Hollywood, però, va oltre la componente scenografica. Sul Red Carpet di ChiavarInCosplay, ogni creazione può diventare un abito da gala, ognuno può trovare la propria luce, ogni sfilata può assumere il sapore di una notte da première. Ed è proprio qui che Be your style acquista ulteriore significato: non esiste un solo modo di essere cosplayer, né un’unica definizione di stile. A ChiavarInCosplay, il tappeto rosso non chiede di conformarsi a un modello: invita ciascuno a rendere visibile il proprio.

Uno dei momenti culmine sarà il Cosplay Contest, in programma per il pomeriggio di domenica 27 settembre sul Red Carpet per la prima fase e sul palco di piazza Matteotti per quella conclusiva. A rendere il contest ancora più distintivo è il fatto che i premi assegnati ai vincitori includono delle statuette ispirate agli Oscar, riconoscimenti che celebrano il talento dei cosplayer e simboleggiano, in maniera perfettamente coerente, la vocazione di ChiavarInCosplay: quella di portare il cosplay sotto i riflettori, con l’eleganza e la spettacolarità di una grande cerimonia.

A proposito dei premi in palio per questi “Cosplay Oscars”, al vincitore assoluto del contest di ChiavarInCosplay andrà anche un ambitissimo abbonamento Level Up per Lucca Comics & Games 2026, ora esaurito e perciò non più disponibile per l’acquisto, del valore di 590€. Si tratta di un biglietto valido per tutti i 5 giorni della manifestazione che dà diritto non solo all’ingresso prioritario in tutti i padiglioni, ma anche a servizi esclusivi quali – per citarne alcuni – wi-fi riservato, navetta dedicata, una lounge privata con bagni e deposito bagagli, ticket food & drink, incontri esclusivi con gli ospiti della fiera e gadget speciali. Biglietti singoli per Lucca Comics & Games figurano anche tra gli ulteriori premi in palio per i vincitori di categoria.

Attorno al cosplay, ChiavarInCosplay 2026 proporrà un ricco calendario di spettacoli, talk, incontri e attività che allargheranno lo sguardo ai tanti linguaggi dell’intrattenimento pop. Venerdì 25 settembre, ad aprire il programma musicale saranno Sana Takizawa, artista giapponese con all’attivo circa 300 spettacoli in 23 Paesi diversi, e Giga Party – ’90 e dintorni, il format d’intrattenimento che unisce DJ set, performance live, animazione, giochi interattivi e mascotte. Sabato 26 settembre sarà la volta di Giorgio Vanni, Max Longhi e Daniel Tek con Generazione Vanni, mentre Cristina D’Avena chiuderà la tre giorni domenica 27 settembre con il suo live show dedicato alle sigle più amate di sempre.

Tra le altre aree e le proposte dell’edizione 2026, il Pop Screen Fest esplorerà il rapporto fra cinema, serialità, gaming e cultura audiovisiva con talk, quiz e format interattivi. Il programma del palco Talk & Incontri offrirà l’opportunità di scoprire storie e curiosità dalla viva voce di ospiti del calibro di Paolo Barbieri, autore del manifesto del Festival e tra i più noti illustratori fantasy italiani, Davide Soliani e Fabio Pochet di Day 4 Night. Tra i numerosi espositori e associazioni presenti menzioniamo Caschi per il Cuore, che allestirà una pista per i piccoli piloti che vorranno provare i mini-quad elettrici, e CosCard, il nuovo progetto dedicato ai cosplayer che permetterà loro di diventare protagonisti di una carta collezionabile del Festival.

Il pubblico potrà come sempre partecipare a iniziative dedicate a boardgame, videogiochi, K-Pop, Lego® e momenti di gioco pensati per tutte le età. Un’offerta articolata che amplia l’universo di riferimento del cosplay con le storie da cui nascono i personaggi, le passioni che ne alimentano la creatività, le community che si incontrano e si riconoscono nei pressi del loro centro gravitazionale. ChiavarInCosplay, infatti, è sì un appuntamento dedicato a chi il cosplay lo crea, lo indossa e lo ama, ma è anche un festival aperto a chi vuole scoprirne per la prima volta la ricchezza e i dintorni. Chiavari offre una cornice unica per farlo respirando un’energia inclusiva, creativa e intergenerazionale.

Partecipare significa camminare su un Red Carpet pensato non per separare pubblico e protagonisti, ma per abbattere quella distanza. Significa trasformare una passione in un gesto visibile, entrare in una scena collettiva e rivendicare il proprio modo di essere, anche solo lasciandosi coinvolgere dalla festa. Dal 25 al 27 settembre, ChiavarInCosplay invita quindi tutti, con il proprio personalissimo stile e sotto la bandiera del “Be your style”, a reclamare il proprio momento da Oscar.

ChiavarInCosplay è un evento del circuito C.F.C. Comics Festival Community, organizzato da LEG Live Emotion Group in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Chiavari, città metropolitana di Genova. Programma (in via di perfezionamento), ospiti e informazioni di servizio sono disponibili sul sito e sui canali social ufficiali del Festival (riferimenti in calce).