Sestri: rievocazione del passaggio di Elisabetta Farnese regina di Spagna

Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 settembre, sarà il momento della tre giorni della rievocazione storica del passaggio a Sestri Levante di Elisabetta Farnese Regina di Spagna.

Venerdì 18, per comprendere meglio quell’evento storico, alle 21:00 a Palazzo Fascie in sala Bo, ci sarà un incontro tra il Professor Sergio Audano e Gian Renzo Traversaro per parlare della situazione sociale, economica e politica di quel particolare periodo storico.

Sabato 19 il corteo del seguito della Regina e la Regina stessa sfilerà per le vie di Sestri Levante, partendo alle 17:30 dallo storico palazzo di Villa Balbi e percorrendo il centro cittadino, sostando lungo il percorso per rappresentare momenti di vita dell’epoca.

Domenica 20 il corteo uscirà sempre dal palazzo di Villa Balbi e si dirigerà verso il molo Adua dove il leudo Nuovo Aiuto di Dio sarà attraccato per accogliere a bordo la Regina e il seguito. Il leudo si dirigerà verso la Baia del Silenzio per salutare il popolo di Sestri Levante.