Sestri: “Il Gruppo Solinas, il diritto di critica e l’insinuazione diffamatoria”

Dai tre Circoli del Partito democratico di Sestri Levante, Riva, Santa Vittoria

Dalle “macerie” alle offese personali: quando mancano gli argomenti, il gruppo “Solinas Sindaco” alza i toni e scade nella volgarità. Il comunicato del gruppo consiliare “Solinas Sindaco” è la dimostrazione più evidente di quanto sia difficile, per questa amministrazione, confrontarsi nel merito delle questioni sollevate.

Di fronte a una valutazione politica sull’amministrazione della città, la maggioranza sceglie infatti di rispondere con un lungo elenco di accuse, molte delle quali già ampiamente chiarite negli anni, e con un linguaggio che, alla fine, scivola nell’attacco personale.

Solinas e i suoi sanno benissimo che la rappresentazione di una Sestri Levante consegnata nel 2023 su “macerie amministrative” è quanto di più lontano ci sia dalla realtà. Tanto è vero che il sindaco continua a tagliare nastri di progetti precedenti e non è riuscito ancora a impostare o realizzare qualcosa di suo, se non mancate promesse elettorali o aumenti indiscriminati di tasse.

Come l’ultima, il nuovo polo scolastico di Pila è stato realizzato e inaugurato anche perché quell’opera è stata progettata dalla precedente amministrazione, che ha ottenuto il finanziamento Pnrr per realizzarla. E il sindaco, quando rivendica l’incremento del finanziamento necessario, dovrebbe sapere che è esattamente quanto accaduto alla stragrande maggioranza dei comuni italiani con bandi Pnrr, alle prese con incrementi dei costi delle materie prime e dell’energia.

Lo stesso vale per le altre questioni citate nel comunicato: bilanci, società partecipate, accantonamenti, contenziosi, opere pubbliche e localizzazione del depuratore: tutte questioni abbondantemente smentite in questi anni dagli eletti e anche dalla Corte dei conti, che non ha mai certificato alcun fantomatico buco di bilancio.

Il gruppo “Solinas Sindaco”, dal basso della sua scarsa esperienza amministrativa e non avendo successi proprio da vantare, crede, attraverso un comunicato stampa che mescola questioni differenti, di screditare chi ha governato prima e, per farlo, non usa argomentazioni politiche, ma volgari insinuazioni personali, che non hanno nulla a che vedere con il merito delle questioni discusse.

Chi ricopre incarichi istituzionali dovrebbe conoscere la differenza tra il diritto di critica e l’insinuazione diffamatoria. E dovrebbe avere rispetto non solo delle persone alle quali si rivolge, ma anche delle istituzioni che rappresenta. Soprattutto se rivolte a chi, per tanti anni, ha dedicato impegno e dedizione ad amministrare questo territorio.