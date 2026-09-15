Temi del giorno:
Sabato 19 alle 10:30.|
Attualità/
Sestri: dibattito pubblico “Non di solo turismo! Il ruolo dell’industria”
15 settembre 2026 | 13:26
Da Marina Noceti, Le Alte Vie
Dibattito pubblico su “Non di solo turismo! Il ruolo dell’industria per la centralità di una nuova Europa.”. Si terrà in Sala Bo a Sestri Levante sabato 19 alle 10:30.
Nata nella primavera ‘25, la nostra associazione interregionale tra Liguria e Piemonte ha lo scopo di elaborare e diffondere idee, proposte e iniziative volte a comprendere fenomeni rilevanti da un punto di vista economico e sociale evitando i luoghi comuni.
Con questo spirito vogliamo discutere il fenomeno della deindustrializzazione in Europa e in Italia, e ragionare dei possibili correttivi.