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Sabato 19 alle 10:30.

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Attualità
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Sestri: dibattito pubblico “Non di solo turismo! Il ruolo dell’industria”

15 settembre 2026 | 13:26
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Sestri: dibattito pubblico &#8220;Non di solo turismo! Il ruolo dell’industria&#8221;

Da Marina Noceti, Le Alte Vie

Dibattito pubblico su “Non di solo turismo! Il ruolo dell’industria per la centralità di una nuova Europa.”. Si terrà in Sala Bo a Sestri Levante sabato 19 alle 10:30.

Nata nella primavera ‘25, la nostra associazione interregionale tra Liguria e Piemonte ha lo scopo di elaborare e diffondere idee, proposte e iniziative volte a comprendere fenomeni rilevanti da un punto di vista economico e sociale evitando i luoghi comuni.

Con questo spirito vogliamo discutere il fenomeno della deindustrializzazione in Europa e in Italia, e ragionare dei possibili correttivi.