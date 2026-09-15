Sestri: “Dal Comune alla poltrona di Roma; Ghio dimentica le macerie lasciate”

L’onorevole Ghio, dopo tre anni di silenzio, vince il tremendo imbarazzo provocato dalla sconfitta di Massucco e torna a parlare di questioni amministrative di Sestri Levante. La deputata PD, assai indignata, chiede quali mai sarebbero le macerie lasciate in città quando ha abbandonato l’incarico di sindaco per la ben più comoda poltrona parlamentare. Purtroppo rispondere è penoso ma non riesce difficile. I problemi trovati nel 2023 dall’amministrazione in carica sono abbastanza noti: i pesanti rilievi della corte conti sugli ultimi bilanci comunali della sua gestione, la perdita di 200.000 euro di Mediaterraneo Servizi, la cancellazione degli accantonamenti per la gestione della discarica di Ca da Matta, i pesanti rimborsi delle spese legali collegate ai contenziosi di Pietracalante e Viale Roma, la localizzazione del depuratore a Ramaia senza pensare alle conseguenze sulla viabilità, l’avvio di opere non integralmente finanziate come la nuova passeggiata di Riva, mensa della scuola di Lombardia, recupero dell’ex mattatoio e, naturalmente, il nuovo polo scolastico di Pila inaugurato ieri. Queste, e altre, le macerie che l’amministrazione Solinas ha trovato e risolto anche grazie ai sacrifici dei cittadini di Sestri Levante. Solo per completare i lavori del polo di Pila è stato necessario reperire un 1.000.000 di euro e questa amministrazione l’ha fatto senza ricorrere a nuovi mutui. È strano, davvero strano, che proprio chi ne ha le principali responsabilità politiche, non ricordi. Probabilmente, l’aria di Roma aiuta il portafogli ma non la memoria.