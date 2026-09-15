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Sestri: appuntamento della rassegna “Prendersi cura di chi cura”
Da Associazione “In cammino per la famiglia”
Domenica 20 settembre, alle ore 18.00, la Terrazza del Fico, presso l’ex convento dell’Annunziata di Sestri Levante, ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna “Prendersi cura di chi cura”, promosso dall’associazione In Cammino per la Famiglia ODV e con il patrocinio del Comune di Sestri Levante.
L’incontro, realizzato in collaborazione con l’Associazione Samsara di Genova, sarà dedicato al benessere e alla cura di sé: Verranno presentate tecniche di rilassamento guidato e alcune pratiche proposte dagli operatori dell’Associazione Samsara: Reiki, riflessologia plantare e del viso, Access Bars e Soulspesion.
L’iniziativa offrirà ai partecipanti l’occasione di conoscere diversi approcci orientati al rilassamento e al benessere personale, in un contesto accogliente e informale. La partecipazione è gratuita. L’ingresso è libero, con prenotazione consigliata.
Informazioni e prenotazioni: Roberta 392 217 9491, Nadia 329 470 3774.