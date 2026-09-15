Sestri: appuntamento della rassegna “Prendersi cura di chi cura”

L’incontro, realizzato in collaborazione con l’Associazione Samsara di Genova, sarà dedicato al benessere e alla cura di sé: Verranno presentate tecniche di rilassamento guidato e alcune pratiche proposte dagli operatori dell’Associazione Samsara: Reiki, riflessologia plantare e del viso, Access Bars e Soulspesion.