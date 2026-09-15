‘Santa’: Guardia Costiera e comunità insieme per la sicurezza

Da ufficioCircondariale Marittimo – Guardia Costiera Santa Margherita Ligure

Si è svolto presso la sede della Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure un corso di “Basic Life Support Defibrillation” (BLSD) promosso dall’Associazione Medici di Bordo e dall’Associazione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana, a favore del personale più giovane della Guardia Costiera e ad alcuni rappresentanti della comunità portuale cittadina con l’obiettivo di rafforzare concretamente la capacità di intervento in situazioni di emergenza sanitaria.

Il corso ha consentito ai partecipanti di acquisire e consolidare competenze teoriche e pratiche fondamentali per il primo soccorso e la gestione delle emergenze tempo-dipendenti, con particolare riferimento alle procedure di rianimazione cardiopolmonare, alla valutazione e stabilizzazione del paziente in condizioni critiche e all’impiego efficace dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE).

Particolare significato ha assunto il coinvolgimento di rappresentanti della comunità portuale che quotidianamente vivono e frequentano il porto e la città di Santa Margherita Ligure. La loro partecipazione risponde infatti alla volontà di diffondere al di fuori dell’ambito strettamente istituzionale una concreta cultura del soccorso, formando persone che, proprio per la loro presenza quotidiana sul territorio, possono trovarsi nelle condizioni di prestare un primo e tempestivo intervento in caso di emergenza.

“La formazione al primo soccorso rappresenta un investimento concreto sulla sicurezza delle persone. – sottolinea il Comandante della Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure, Tenente di Vascello Donato Florio – Abbiamo voluto che questo percorso non rimanesse circoscritto al personale della Guardia Costiera, ma coinvolgesse anche persone che ogni giorno vivono il porto e la città. Formare un cittadino, un operatore portuale o un altro frequentatore del porto significa infatti aumentare la capacità complessiva del territorio di riconoscere un’emergenza e intervenire tempestivamente, condividendo una cultura del soccorso che costituisce uno dei valori fondamentali della nostra missione istituzionale”.