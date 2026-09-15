‘Santa’: concorso pubblico per l’assunzione di un funzionario tecnico

Il Comune di Santa Margherita Ligure ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di un funzionario tecnico. I requisiti generali e specifici, nonché le competenze professionali richieste, sono indicati nel bando in allegato.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 5 ottobre 2026 tramite il Portale unico del reclutamento (https://www.inpa.gov.it ).