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‘Santa’: concorso pubblico per l’assunzione di un funzionario tecnico

15 settembre 2026 | 16:05
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

&#8216;Santa&#8217;: concorso pubblico per l’assunzione di un funzionario tecnico
Da Comune di Santa Margherita Ligure

Il Comune di Santa Margherita Ligure ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di un funzionario tecnico. I requisiti generali e specifici, nonché le competenze professionali richieste, sono indicati nel bando in allegato.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 5 ottobre 2026  tramite il Portale unico del reclutamento (https://www.inpa.gov.it ).