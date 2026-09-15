‘Santa’: al via la rassegna musico-letteraria “Libri in Musica”

Dalla Fondazione “Il Mondo”

Sabato 19 settembre alle 17.30 a Spazio Aperto si svolgerà il primo appuntamento della rassegna musico-letteraria Libri in Musica (evento organizzato dalla Fondazione Il Mondo col patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure).

Il musicista e scrittore Fabio Zuffanti presenterà il suo romanzo “Alla ricossa stupidi” accompagnandolo con musica dal vivo e creando un originale intreccio tra narrazione e canzoni. Sullo sfondo una famiglia siciliana trasferitasi a Genova Cornigliano alla fine degli anni ’70, un salto nel tempo nei mitici anni ’80, il tema del bullismo e la musica che salva.