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Sabato 19 settembre a Spazio Aperto

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‘Santa’: al via la rassegna musico-letteraria “Libri in Musica”

15 settembre 2026 | 17:52
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

&#8216;Santa&#8217;: al via la rassegna musico-letteraria “Libri in Musica”

Dalla Fondazione “Il Mondo”
Sabato 19 settembre alle 17.30 a Spazio Aperto si svolgerà il primo appuntamento della rassegna musico-letteraria Libri in Musica (evento organizzato dalla Fondazione Il Mondo col patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure).
Il musicista e scrittore Fabio Zuffanti presenterà il suo romanzo “Alla ricossa stupidi” accompagnandolo con musica dal vivo e creando un originale intreccio tra narrazione e canzoni. Sullo sfondo una famiglia siciliana trasferitasi a Genova Cornigliano alla fine degli anni ’70, un salto nel tempo nei mitici anni ’80, il tema del bullismo e la musica che salva.