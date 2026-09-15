Sanità: Sicurezza del paziente Day; le iniziative nelle singole Asl

Dall’ufficio stampa di Ats Liguria

Si celebra il 17 settembre la Giornata mondiale per la sicurezza del paziente, istituita nel 2019 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La giornata mira ad accrescere la consapevolezza globale sulla sicurezza del paziente, coinvolgere i portatori di interesse e promuovere azioni volte a ridurre i danni evitabili nell’assistenza sanitaria.

Quest’anno il tema scelto dall’Oms è l’assistenza sicura per le malattie non trasmissibili, ovvero quelle malattie che non si trasmettono da una persona all’altra come, per esempio, malattie cardiovascolari, tumori, malattie respiratorie croniche, diabete.

Le persone che vivono con malattie non trasmissibili sono esposte a un rischio maggiore di subire danni prevenibili nell’assistenza sanitaria.

Obiettivi della Giornata mondiale per la sicurezza del paziente sono: accrescere la consapevolezza, promuovere lo sviluppo congiunto di soluzioni ai problemi sanitari, il rafforzamento dei sistemi sanitari di assistenza primaria, sostenere gli operatori sanitari nel rafforzamento delle pratiche di sicurezza del paziente.

L’Azienda Tutela della Salute Liguria ha deciso di aderire alla giornata promuovendo iniziative in contemporanea presso le Case della Comunità nelle cinque aree sociosanitarie della Liguria, con lo slogan “Cure sicure per la vita”.

“Per la Giornata mondiale della Sicurezza del Paziente abbiamo voluto organizzare iniziative comuni per tutta la Liguria – dichiara Marco Damonte Prioli, Direttore Generale di Ats Liguria – Accoglieremo le cittadine e i cittadini presso le Case della Comunità per affrontare i temi dell’informazione, della prevenzione e dei corretti stili di vita. Ci sarà la possibilità di incontrare professionisti di diabetologia, cardiologia, pneumologia e in ogni territorio ci sarà uno spazio aperto per il confronto. Insieme ai Direttori delle cinque aree sociosanitarie abbiamo realizzato un programma unico di eventi”.

“Quattordici iniziative in dodici Case della Comunità e in due ambulatori mobili – dichiara Pierluigi Vinai, Direttore Sociosanitario di Ats Liguria – Un programma fitto di eventi e occasioni di incontro che mette in relazione cittadini, professionisti sociosanitari e terzo settore. Le Case della Comunità diventano sempre di più i luoghi dove le persone rispondono ai loro bisogni, si incontrano, discutono, collaborano per il miglioramento delle proprie condizioni”.

“Nelle aree sociosanitarie di Ats Liguria stiamo realizzando tante iniziative sui temi della sicurezza del paziente – dichiarano i Direttori delle aree sociosanitarie Marino Anfosso, Monica Cirone, Ivan Mazzoleni, Nicola Corte e Alessandro Sarteschi –

Un grande impegno di tante e tanti professionisti che vogliamo ringraziare. Invitiamo le cittadine e i cittadini a venire presso le Case della Comunità per fruire delle tante opportunità e per conoscere luoghi che vogliamo che siano sempre di più un punto di riferimento per il territorio”.

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Il programma degli eventi del 17 settembre

ASL 1

Malattie croniche non trasmissibili: informazione, prevenzione e corretti stili di vita.

Stili di vita, decadimento cognitivo, prevenzione cadute, attività fisica, la presa in carico, prevenzione del Diabete, controllo glicemia, informazioni su screening oncologici, monitoraggio parametri.

Luogo: Casa della Comunità di Sanremo, via San Francesco 96 / secondo piano, Sanremo (IM)

Orario: Dalle 16,00 alle 18,00

Monitoraggio dei parametri e counseling, prevenzione delle cadute, punto informativo sugli screening oncologici, con sensibilizzazione e supporto alla prenotazione

Luogo: Casa della Comunità di Ventimiglia, via San Secondo 22, Ventimiglia (IM)

Orario: Dalle 16,00 alle 18,00

Punto informativo sugli screening oncologici, con sensibilizzazione e supporto alla prenotazione, dimostrazione disostruzione vie aeree, prevenzione delle cadute, monitoraggio parametri e counseling, prevenzione diabete e prevenzione in area materno infantile. Dimostrazione disostruzione vie aeree e rianimazione cardio polmonare.

Luogo: Casa della Comunità di Imperia, via Acquarone 9, Imperia

Orario: Dalle 16,00 alle 18,00

ASL 2

Cure sicure per tutta la vita. Prevenire e gestire il diabete in modo consapevole.

Luogo: Casa della Comunità di Cairo Montenotte, Corso Martiri della Libertà 30 Cairo Montenotte (SV)

Orario: Dalle 11,00 alle 13,00

ASL 3

Colloqui personalizzati di diabetologia in collaborazione con l’Associazione Ligure per la Lotta contro il Diabete (AS.LI.DIA)

Luogo: Casa della Comunità di Fiumara, via Operai 80, Sampierdarena, Genova

Orario: Dalle 9,00 alle 13,00

Colloqui personalizzati di cardiologia in collaborazione con la Confederazione “Centri Liguri per la Tutela dei diritti del Malato M. Chighine”

Luogo: Casa della Comunità Assarotti, Centro, via Assarotti 35, Genova

Orario: Dalle 9,00 alle 13,00

Colloqui personalizzati di pneumologia con spirometrie gratuite, in collaborazione con la Confederazione “Centri Liguri per la Tutela dei diritti del Malato M. Chighine”

Luogo: Casa della Comunità Valpolcevera, Bolzaneto, via Pastorino 32, Genova

Orario: Dalle 9,00 alle 13,00

Supporto e informazione nell’ambito della Salute Mentale, punto informativo e colloqui personalizzati

Luogo: Ambulatorio mobile a Recco, piazza Nicoloso da Recco (GE)

Orario: Dalle 14,30 alle 17,30

ASL 4

Cure sicure: proteggi la tua salute. Questionario sulla prevenzione, sulla cura delle fragilità e delle cronicità. Rilevazione dei principali parametri vitali, tra cui pressione, frequenza cardiaca e saturazione

Luogo: Casa della Comunità di Rapallo, via San Pietro 8, Rapallo

Luogo: Casa della Comunità di Chiavari, via G.B. Ghio 9, Chiavari

Luogo: Casa della Comunità di Sestri Levante, via Terzi 37, Sestri Levante

Orario: Dalle 8,00 alle 11,00

Campagna di prossimità per la prevenzione delle Malattie Cardiovascolari

Luogo: Ambulatorio mobile Gulliver nel Comune di Carro

Orario: Dalle 10,00 alle 13,00

ASL 5

Sicurezza delle Cure. Incontro con i professionisti di ASL5, supportati dagli studenti dei Corsi di Laurea in Infermieristica e Fisioterapia.

Luogo: Casa della Comunità La Spezia, via XXIV maggio, 139, La Spezia

Orario: Dalle 9,00 alle 12,30

Sicurezza delle Cure. Tavola rotonda tra cittadini, realtà del terzo settore e professionisti del territorio (Infermieri di famiglia e comunità, fisioterapiste, ostetriche, assistenti sociali).

Luogo: Casa della Comunità La Spezia, via XXIV maggio, 139, La Spezia