Recco: chiede di poter pagare la multa in 5 rate, ok del Comune

A Recco un utente contravvenuto per un importo di 572,70 euro per violazioni al decreto legge 30 aprile del 1992 numero 285 del “Codice della strada”, ha chiesto di poter pagare l’importo in cinque rate da 114, 75 euro l’una. La richiesta è stata accettata dal Comune. Inizierà a pagare la prima rata entro settembre e l’ultima entro gennaio 2027.