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Martedì 15 settembre

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Cronaca
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RASSEGNA STAMPA. “Scuola: prima campanella, novità e lacrime”

15 settembre 2026 | 06:21
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di Redazione

Redazione

RASSEGNA STAMPA. &#8220;Scuola: prima campanella, novità e lacrime&#8221;

Oggi, martedì 15 settembre, auguri a Caterina. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Proverbi: “Al saggio poche parole bastano”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Scuola: “Prima campanella, novità e lacrime”;  “Sestri battezza il nuovo polo”; “Camogli, cantiere aperto e disagi”; “Aveto, la pluriclasse è mini”.

Moneglia: lotta allo spreco alimentare. Sestri Levante: il nuovo mercato prende forma. Sestri Levante: lettera degli amici del parco. Lavagna: diga Perfigli, lavori avanti tutta. Lavagna: più privacy per i degenti di cardiologia.

Rapallo: mucche al pascolo, antico sentiero torna alla luce. Santa Margherita: fosso Mortero, via ai lavori. Portofino: gli ospiti al Talks di Toti. Portofino: dal Borgo a Cannes con la Crovetta 24.

Camogli: i 150 anni del teatro Sociale. Recco si libera dei magazzini per risparmiare. Uscio: allarme cinghiali, cassonetti blindati.

San Colombano: i cento anni della Calvarese. Borzonasca: caccia a due uomini.