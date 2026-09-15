Maissana: grave centauro 60enne, con Drago al San Martino

L'ospedale di Lavagna

Grave incidente alle 16.45 lungo la strada provinciale 52 a Tavarone, Comune di Maissana in alta Val di Vara. Un motociclista 60enne ha riportato diversi traumi. Soccorso dai volontari della pubblica assistenza di San Pietro, date le sue condizioni critiche, dall’aeroporto di Sestri Ponente è decollato l’elicottero Drago dei vigili del fuoco con medico e infermiere a bordo. Il ferito, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso del policlinico San Martino.

E gli incidenti motociclistici nel Levante oggi sono stati diversi, fortunatamente meno gravi rispetto a quello di Maissana.

A Recco alle 12.38 il medico del 118 ha visitato un 55enne che aveva avuto un incidente con la moto ed aveva subito un trauma al torace; l’uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Martino.

In località Camposoprano a Moneglia, alle 14.30, due le persone coinvolte in un incidente. Sono accorsi i militi della locale Croce Azzurra e l’infermiere di “India40”. Un uomo di 66 anni è stato trasportato con un trauma toracico ed in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna; la seconda persona, in codice verde, ha rifiutato il trasporto in ospedale. Per ricostruire la dinamica ed accertare eventuali responsabilità, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sestri.

Alle 16.07 a Casarza in via 4 Novembre un centauro di 53 anni p stato soccorso dai militi della Croce Rossa di Riva Trigoso e trasportato in codice giallo al pronto soccorso lavagnese. Presenti i carabinieri della Compagnia di Sestri Levante.