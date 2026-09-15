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L’arte prende vita attraverso la ginnastica|
Ginnastica estetica/ Pro Recco, una notte al Museo
Da Pro Recco Estetica
Una serata in cui sport, arte ed emozioni si sono incontrati sullo stesso palcoscenico. È questo il significato del gala di ginnastica organizzato dall’ASD Ritmica Chiari, che ha scelto per l’evento un tema affascinante e suggestivo: “Una notte al museo”.
A prendere parte alla serata anche la Pro Recco Gym Club ASD, protagonista insieme alle altre società invitate di un appuntamento dedicato alla bellezza del movimento e alla capacità della ginnastica di trasformarsi in vera e propria espressione artistica.
Per una notte, le opere più celebri della storia dell’arte hanno preso vita: i quadri più famosi sono usciti dalle loro cornici grazie al movimento delle atlete.
Per la Pro Recco Gym Club ASD erano presenti :
Giulia Bisso Ludovica Pizzorno Greta Rossi Carola Porfirione Adele Bardocci Adele Pizzorno Diana Salani Siria Aldinucci e Beatrice Micillo.
Una serata speciale, dunque, in cui la ginnastica ha dimostrato ancora una volta di poter unire : la Pro Recco Gym Club ringrazia l’ASD Ritmica Chiari per l’invito.