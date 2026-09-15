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Ginnastica estetica/ Pro Recco, una notte al Museo

15 settembre 2026 | 08:20
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Ginnastica estetica/ Pro Recco, una notte al Museo

Da Pro Recco Estetica

Una serata in cui sport, arte ed emozioni si sono incontrati sullo stesso palcoscenico. È questo il significato del gala di ginnastica organizzato dall’ASD Ritmica Chiari, che ha scelto per l’evento un tema affascinante e suggestivo: “Una notte al museo”.

A prendere parte alla serata anche la Pro Recco Gym Club ASD, protagonista insieme alle altre società invitate di un appuntamento dedicato alla bellezza del movimento e alla capacità della ginnastica di trasformarsi in vera e propria espressione artistica.

Per una notte, le opere più celebri della storia dell’arte hanno preso vita: i quadri più famosi sono usciti dalle loro cornici grazie al movimento delle atlete.

Per la Pro Recco Gym Club ASD erano presenti :
Giulia Bisso Ludovica Pizzorno Greta Rossi Carola Porfirione Adele Bardocci Adele Pizzorno Diana Salani Siria Aldinucci e Beatrice Micillo.

Una serata speciale, dunque, in cui la ginnastica ha dimostrato ancora una volta di poter unire : la Pro Recco Gym Club ringrazia l’ASD Ritmica Chiari per l’invito.

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