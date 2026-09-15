Chiavari: Coop Liguria presenta “Tigullio – La nostra storia”, raccolta di foto d’epoca

Giovedì 17 settembre alle ore 11 si tiene la presentazione della raccolta di figurine promossa da Coop Liguria “Tigullio – La nostra storia”, che contiene centinaia di foto d’epoca e racconta soprattutto il momento di svolta epocale costituito dall’arrivo in Riviera della linea ferroviaria, che collegò stabilmente il Tigullio a Torino e ai centri nevralgici dell’Europa continentale, innescando trasformazioni significative sul territorio.

Le didascalie e i contenuti sono stati curati dallo storico locale Giorgio “Getto” Viarengo. Alla presentazione parteciperanno i Sindaci di diverse località del Tigullio.

Obiettivo dell’iniziativa è permettere alle nuove generazioni di conoscere meglio la propria storia e proporre un’attività – la collezione di figurine – capace di affascinare a tutte le età.