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Dopo la visita di Nas e asl4|
Cronaca/
Casarza: carenze igienico-sanitarie, asilo chiuso per 15 giorni
15 settembre 2026 | 13:55
Il sindaco Giovanni Stagnaro
Chiusura per 15 giorni a Casarza di un asilo nido convenzionato col Comune: motivo carenze igienico sanitarie. La disposizione è giunta dai carabinieri del Nas e dalla Asl4 dopo le visite effettuate lunedì, su segnalazione di alcuni genitori.
I carabinieri hanno riscontrato in cucina effettive carenze igienico-sanitarie; gli ispettori dell’Asl4 hanno trovato esche topicide in una camera adibita al riposo dei bambini; secondo il personale la stanza non sarebbe di fatto mai utilizzato per ospitarvi i bambini.
Lo stesso sindaco Giovanni Stagnaro, informato, ha firmato un’ordinanza di chiusura per 15 giorni. I genitori dei bambini, da 0 a tre anni, dovranno ora trovare una soluzione provvisoria.