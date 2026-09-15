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Dopo la visita di Nas e asl4

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Cronaca
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Casarza: carenze igienico-sanitarie, asilo chiuso per 15 giorni

15 settembre 2026 | 13:55
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di Redazione

Redazione

Casarza: carenze igienico-sanitarie, asilo chiuso per 15 giorni
Il sindaco Giovanni Stagnaro

Chiusura per 15 giorni a Casarza di un asilo nido convenzionato col Comune: motivo carenze igienico sanitarie. La disposizione è giunta dai carabinieri del Nas e dalla Asl4 dopo le visite effettuate lunedì, su segnalazione di alcuni genitori.

I carabinieri hanno riscontrato in cucina effettive carenze igienico-sanitarie; gli ispettori dell’Asl4 hanno trovato esche topicide in una camera adibita al riposo dei bambini; secondo il personale la stanza non sarebbe di fatto mai utilizzato per ospitarvi i bambini.

Lo stesso sindaco Giovanni Stagnaro, informato, ha firmato un’ordinanza di chiusura per 15 giorni. I genitori dei bambini, da 0 a tre anni, dovranno ora trovare una soluzione provvisoria.