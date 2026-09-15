Casarza: carenze igienico-sanitarie, asilo chiuso per 15 giorni

Chiusura per 15 giorni a Casarza di un asilo nido convenzionato col Comune: motivo carenze igienico sanitarie. La disposizione è giunta dai carabinieri del Nas e dalla Asl4 dopo le visite effettuate lunedì, su segnalazione di alcuni genitori.

I carabinieri hanno riscontrato in cucina effettive carenze igienico-sanitarie; gli ispettori dell’Asl4 hanno trovato esche topicide in una camera adibita al riposo dei bambini; secondo il personale la stanza non sarebbe di fatto mai utilizzato per ospitarvi i bambini.