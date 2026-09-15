Temi del giorno:
Petizione su emergenza cinghiali a San Rocco|
Camogli: in consiglio il Puc e il piano di piazzale Matteotti
Dal Comune di Camogli
Il Consiglio Comunale è convocato in sessione straordinaria, aperta al pubblico, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, per il giorno 22 settembre 2026 alle ore 17.00 per la trattazione dei seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno:
1 Lettura ed approvazione dei verbali della precedente seduta in data 28.07.2026 (deliberazioni dalla n.17 alla n.19).
2 Riadozione del progetto di Puc e del relativo rapporto ambientale – art. 38, comma 2, della L.R. 36/1997 e s.m.ei., e art 9 della L.R. 32/2012 E s.m.ei.
3 Variante urbanistica riduttiva al Piano Particolareggiato della zona “Br3 del P.r.g. – Piazza Matteotti”. S.u.a. ai sensi della L.R. 24/87.
4 Petizione popolare ai sensi dell’art 74 dello statuto comunale relativa all’emergenza cinghiali e situazione di grave criticità per la sicurezza e la vivibilità di San Rocco.
La ripresa della seduta sarà resa disponibile sulla homepage del sito web istituzionale.