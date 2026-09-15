Camogli: “Ghino”, locale sul porto che offre hamburger e patate

“Siamo sempre contenti quando apre una nuova attività, quando si accende una vetrina perché a monte c’è il coraggio. In questo caso, poi, si tratta di una tipologia diversa di offerta destinata ai turisti ma anche tanto ai giovani” così Cristina Gambazza, assessore a Commercio e Ambiente al Comune di Camogli commentando la recente apertura di “Ghino” in via al Porto 27.

L’attività, che offre due tipi di hamburger e patate tagliate a mano, sta funzionando parecchio bene come spiega Gabriele Leveratto, 29 anni, che ha deciso di fare l’imprenditore.

Cosa ha spinto ad aprire un’attività commerciale? “Ho lavorato nella ristorazione, in sala, avendo passione fin da piccolo. E’ un’idea che ho maturato negli anni e quando ho visto questa location che ha un bellissimo affaccio sul porto e il muretto ho deciso di concretizzarla. A questo unisco un’altra passione, che ha fatto parte della mia vita: quella per lo sport; ho giocato a rugby dai 16 ai 27 anni in Italia e all’estero. Ciò mi ha portato a conoscere altri Paesi come la Francia e gli Usa dove il concetto di hamburger è molto diverso dal nostro”.

Cioè? “Non è cibo di qualità scadente, ma al contrario fatto con cura e ottima materia prima. E quindi ho voluto proporlo qui. Come fornitore ho la macelleria di Ruta, che tutti conoscono per la qualità dei prodotti, e per gli hamburger utilizzo ottima carne piemontese. Ne propongo di due tipi: cheeseburger e cheesebaconburger. Molto apprezzate sono anche le patate fritte tagliate a mano”.

Che tipo di clientela ha “Ghino”? “Ci sono i turisti, italiani e stranieri, ma anche i ragazzi. Mi sono buttato in questa nuova avventura anche per loro, perché ho notato che spesso cercano un posto che offra in tarda sera da mangiare e per questo sono aperto fino a mezzanotte. Anche il fatto che proponga carne e non pesce è apprezzato, essendo una cosa nuova.”.