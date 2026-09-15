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Mercoledì 30 settembre|
Cultura e Spettacolo/
Camogli festeggia i 150 anni del suo Teatro Sociale
15 settembre 2026 | 16:46
Mercoledì 30 settembre il Teatro Sociale di Camogli festeggerà i 150 anni con un’iniziativa voluta da Maurizio Castagna, presidente della Fondazione Teatro Sociale, e dal sovrintendente Giuseppe Acquaviva. Titolo “Quel 30 settembre… storia di una rinascita”. Alle 17.30 a parlarne saranno Farida Simonetti, Silvio Ferrari, Roberto Iovino.
Alle 21 di Antonio Vivaldi “Gloria” per soli coro e orchestra. Soprano Barbara Bargnesi; mezzosoprano Giulia Amoretti. Direttore Giulio Magnanini. Orchestra e coro del Teatro Carlo Felice di Genova.
Il Teatro fu inaugurato il 30 settembre 1876 con una rappresentazione dell’Ernani di Giuseppe Verdi oltre ad un balletto e ad un concerto per violino.