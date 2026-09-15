Camogli: arte, musica e fantasia con i più piccoli

Sabato 19 settembre dalle ore 15.30 a Camogli sul piazzale di Nostra Signora del Boschetto, si terrà un evento gratuito e patrocinato dal Comune di Camogli dedicato ai bimbi da 4 a 12 anni. I bambini partecipanti troveranno laboratori di acquerello, laboratori di avvicinamento alla musica e merenda, inoltre chi vorrà (purché accompagnato da un genitore) sarà omaggiato di un ritratto fotografico scattato in Studio da un fotografo professionista.

Organizzato da La Bottega del Nonno Camogli con la gentile collaborazione di: La Stanza del Suono Genova, Alessandra Tommei Fotografia, Mariangela Russo acquerelli.

Per info e prenotazioni 351 7941449.