Calvari: a Expo Fontanabuona, “A gennaio fioriscono le viole”

Nell’ambito della 42ª edizione di Expo Val Fontanabuona e Valli del Tigullio, in programma da venerdì 18 a domenica 20 settembre a Calvari di San Colombano Certenoli, domenica pomeriggio alle 14.30 verrà presentato “A Gennaio fioriscono le viole”, terzo libro di Isabella Verduci dopo “Petali di parole” e “Venti briciole di Fantasia” edito da Laura Capone Editore.

“Durante le sue passeggiate all’aria aperta, Isabella ha intravisto nell’erba coperta dalla brina un mazzetto di viole che occhieggiavano nel verde e prepotentemente si facevano strada tra le raffiche del vento freddo di Gennaio. Questo libro è dedicato anche a tutte le… viole che devono combattere con il proprio Gennaio ogni giorno, in tutto il mondo. L’opera, oltre alle poesie, presenta una serie di pensieri, riflessioni in libertà che Isabella desidera condividere con i lettori senza la pretesa di approvazione, ma con l’intenzione di creare un ambiente famigliare…” (da ibs.it)