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Lunedì 21, prenotazione obbligatoria|
Asl4: tumori testa e collo, 12 visite gratuite a persone a rischio
Dall’ufficio stampa della ex Asl4
Una giornata dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori della testa e del collo: la organizza la S.C. Otorinolaringoiatria dell’Area 4 Tigullio aderendo alla campagna di sensibilizzazione europea “Make sense campaign” promossa dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica ETS.
Lunedì 21 settembre 2026, i professionisti del reparto diretto dal dottor Andrea Barbieri eseguiranno 12 visite gratuite riservate a persone che presentano condizioni maggiore esposizione ai principali fattori di rischio, come l’esposizione professionale all’esalazione di sostanze tossiche, fumatori di sigarette tradizionali o elettroniche, consumatori di alcol.
Durante la mattinata i medici del reparto eseguiranno una visita otorinolaringoiatrica di base, accompagnata dalla video-laringoscopia delle alte vie aeree, con l’obiettivo di effettuare una prima valutazione specialistica.
Per partecipare è obbligatoria la prenotazione scrivendo una email a otorino.la@asl4.liguria.it nelle giornate del 16 e 17 settembre 2026, specificando qual è il fattore di rischio presentato. Gli appuntamenti saranno assegnati in ordine di ricezione, fino a esaurimento dei 12 posti disponibili. Per consentire gli accertamenti è necessario presentarsi a digiuno.
«L’obiettivo della campagna è favorire una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione e sull’attenzione ai sintomi che, se persistenti, possono rappresentare campanelli d’allarme – spiega il dottor Marco Fragale -. Tra i segnali da non sottovalutare figurano, ad esempio, il dolore alla lingua, ulcere che non guariscono e/o macchie rosse o bianche in bocca, dolore alla gola, raucedine persistente, dolore e/o difficoltà a deglutire, gonfiore del collo. Se uno questi sintomi perdurano per oltre tre settimane si consiglia di parlare subito con il proprio medico. Con questa iniziativa ci rivolgiamo alle persone che presentano una maggiore esposizione ai fattori di rischio per ricordare l’importanza delle prevenzione».