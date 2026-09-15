Asl4: tumori testa e collo, 12 visite gratuite a persone a rischio

Una giornata dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori della testa e del collo: la organizza la S.C. Otorinolaringoiatria dell’Area 4 Tigullio aderendo alla campagna di sensibilizzazione europea “Make sense campaign” promossa dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica ETS.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione scrivendo una email a otorino.la@asl4.liguria.it nelle giornate del 16 e 17 settembre 2026, specificando qual è il fattore di rischio presentato. Gli appuntamenti saranno assegnati in ordine di ricezione, fino a esaurimento dei 12 posti disponibili. Per consentire gli accertamenti è necessario presentarsi a digiuno.