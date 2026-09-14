Vela/ Campionato italiano Dinghy12’, Rapallo protagonista

Dal 2 al 5 settembre il Circolo Nautico Loano ha ospitato il Campionato Italiano Dinghy 12’, richiamando nelle acque loanesi ben 66 equipaggi provenienti da tutta Italia, ai quali si è aggiunta anche una rappresentanza francese.

Naturalmente, tra i protagonisti non poteva mancare il Circolo Nautico Rapallo, presente con il Presidente Manlio Meriggi, al timone del suo “Opus Cactus”, e con il socio Danilo Chiaruttini, impegnato con il suo elegante Dinghy classico “Testavuota”.

Il campionato ha dovuto fare i conti con un vento davvero poco collaborativo nelle prime giornate, costringendo il Comitato di Regata ad annullare diverse prove. A compensare la scarsa disponibilità di Eolo ci ha pensato invece un autentico caldo estivo, che ha accompagnato i regatanti per tutta la manifestazione.

Alla fine, la vittoria è andata a Marcello Vittorio De Gaspari, della Lega Navale Italiana di Genova, che con “Irene” ha conquistato il titolo italiano.

Il Campionato Italiano di Loano conferma ancora una volta la costante presenza del Circolo Nautico Rapallo nelle più importanti manifestazioni della Federazione Italiana Vela: una presenza fatta di sport, passione e partecipazione, che porta il nome del nostro Circolo sui campi di regata e nelle occasioni che riuniscono la grande famiglia della vela italiana.

E se in mare il vento si è fatto desiderare, a terra non sono certo mancati i momenti di convivialità. Nel dopo regata tra una prova e l’altra i Dinghisti hanno fraternizzato e si sono ritrovati insieme con catering organizzati e gentilmente offerti dal circolo organizzatore del Campionao Italiano di quest’anno.

Il Campionato Italiano di Loano conferma ancora una volta la costante presenza del Circolo Nautico Rapallo nelle più importanti manifestazioni della Vela : una presenza fatta di sport, passione e partecipazione, che porta il nome del nostro Circolo sui campi di regata e nelle occasioni che riuniscono la grande famiglia della Vela Italiana.