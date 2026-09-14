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Nuova tappa del museo diffuso|
Uscio: Festa dell’Addolorata, presentazione in Regione
Dall’ufficio stampa di Regione Liguria
Domani, martedì 15 settembre alle 15 nella Sala Trasparenza della Regione Liguria, sarà presentata la festa patronale di Nostra Signora Addolorata di Uscio e una nuova postazione-tappa nel percorso del Museo diffuso dell’Orologio da Torre, che sarà inaugurata domenica 20 settembre nell’ambito dei festeggiamenti.
Alla conferenza stampa parteciperanno gli assessori al turismo Luca Lombardi e allo sviluppo economico Alessio Piana, il consigliere delegato alla Cultura, Turismo e Manifestazioni del Comune di Uscio Riccardo Francesco Grozio e il presidente del Comitato Museo diffuso dell’Orologio da Torre Luigi Vinelli.
Al termine è prevista una breve dimostrazione della preparazione dei battolli, la tradizionale pasta di Uscio realizzata con farina di castagne e farina bianca e condita con il pesto.