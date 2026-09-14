Uscio: Festa dell’Addolorata, presentazione in Regione

Domani, martedì 15 settembre alle 15 nella Sala Trasparenza della Regione Liguria, sarà presentata la festa patronale di Nostra Signora Addolorata di Uscio e una nuova postazione-tappa nel percorso del Museo diffuso dell’Orologio da Torre, che sarà inaugurata domenica 20 settembre nell’ambito dei festeggiamenti.

Alla conferenza stampa parteciperanno gli assessori al turismo Luca Lombardi e allo sviluppo economico Alessio Piana, il consigliere delegato alla Cultura, Turismo e Manifestazioni del Comune di Uscio Riccardo Francesco Grozio e il presidente del Comitato Museo diffuso dell’Orologio da Torre Luigi Vinelli.

Al termine è prevista una breve dimostrazione della preparazione dei battolli, la tradizionale pasta di Uscio realizzata con farina di castagne e farina bianca e condita con il pesto.