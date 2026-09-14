Sestri: “Nuovo polo scolastico 0-6 di Pila sul Gromolo, la nostra soddisfazione”

Il gruppo consiliare “Sestri per tutti dal mare alle frazioni” esprime soddisfazione per il nuovo Polo scolastico 0-6 di Pila sul Gromolo inaugurato sabato scorso alla presenza di autorità e cittadinanza.

Con l’applicazione di circa 1 milione di euro di avanzo, il completamento di questa nuova struttura rappresenta uno dei punti qualificanti del piano scuole predisposto dalla nostra amministrazione che, concentrando le risorse sui plessi idonei, si propone di gestire il calo demografico e contemporaneamente traguardare strutture scolastiche a norma, che siano sicure e adeguate alla didattica.