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Sestri: “Nuovo polo scolastico 0-6 di Pila sul Gromolo, la nostra soddisfazione”
14 settembre 2026 | 15:23
Dal gruppo consiliare “Sestri per tutti dal mare alle frazioni”
Il gruppo consiliare “Sestri per tutti dal mare alle frazioni” esprime soddisfazione per il nuovo Polo scolastico 0-6 di Pila sul Gromolo inaugurato sabato scorso alla presenza di autorità e cittadinanza.
Con l’applicazione di circa 1 milione di euro di avanzo, il completamento di questa nuova struttura rappresenta uno dei punti qualificanti del piano scuole predisposto dalla nostra amministrazione che, concentrando le risorse sui plessi idonei, si propone di gestire il calo demografico e contemporaneamente traguardare strutture scolastiche a norma, che siano sicure e adeguate alla didattica.
A fronte della diminuzione degli iscritti non si è scelto di mantenere aperti edifici scolastici a qualsiasi costo ma si sono gettate le basi per offrire ai nostri bambini scuole migliori, più sicure e più funzionali.
Il nuovo Polo 0-6 di Pila, insieme agli interventi di adeguamento antisismico della scuola di Santa Vittoria e ai lavori di trasformazione della scuola di via Cagliari, confermano la bontà di questa visione.